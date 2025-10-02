Togo: Le défi de la compétitivité des produits togolais

Le Mois du consommer local a débuté. Cette opération vise à mobiliser l'opinion publique pour la convaincre d'acheter des produits Made in Togo.

elon Rose Kayi Mivédor-Sambiani, la ministre du Commerce et de la Consommation locale, le pays est capable de réduire le niveau de ses importations. Cela prendra du temps mais l'objectif peu être atteint.

La promotion de la consommation locale s'inscrit dans le cadre de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.

De nombreuses réformes ont été adoptées pour créer un environnement plus compétitif pour les entreprises locales et réduire la dépendance vis-à-vis des importations.

« Aujourd'hui, nous avons en nombre et en variété des produits de substitution aux produits importés. Le pas qu'il reste à franchir, c'est le choix volontaire du consommateur de privilégier un produit local à chaque achat », a déclaré la ministre.

Elle a également rappelé que la consommation locale est avant tout un acte de patriotisme économique.

En incitant les Togolais à acheter local, le gouvernement espère accroître la résilience de l'économie face aux chocs extérieurs, tout en stimulant l'innovation et la compétitivité des filières locales.

Le Mois du consommer local se veut donc bien plus qu'une campagne de sensibilisation : il constitue une stratégie de transformation structurelle visant à consolider la place du « Made in Togo » dans les habitudes de consommation et à bâtir une économie plus autonome et durable.