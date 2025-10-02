Togo: Modernisation du centre d'enfouissement technique d'Aképé

Fruit de la coopération entre le Togo et l'Union européenne depuis 2016, le Centre d'enfouissement technique (CET) d'Aképé, situé dans la préfecture de l'Avé, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son exploitation.

La plateforme est actuellement en extension avec la construction du 'casier 2', destinée à renforcer la capacité d'accueil et à moderniser les infrastructures.

Le projet comprend également l'aménagement des voies d'accès et d'une zone technique d'accueil, l'installation de cinq casiers de stockage des déchets pour une durée d'exploitation de cinq ans, la mise en place d'une station de traitement des effluents par bassin filtrant végétal et un réseau d'évacuation du biogaz et la pose d'une torchère.

Les travaux sont confiés au groupement Eiffage CWA GER, sous la coordination du District autonome du Grand Lomé (DAGL).

Pour les autorités, le CET constitue une référence en Afrique de l'Ouest en matière de gestion des déchets solides.

Construit sur une superficie de 94 hectares, il traite en moyenne 20 000 tonnes de déchets par mois.

En plus d'améliorer la salubrité et la gestion des déchets, l'extension du CET vise à répondre aux défis liés à l'urbanisation croissante de la capitale et à assurer une gestion durable des déchets dans le Grand Lomé.