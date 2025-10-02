Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les jalons de l'organisation de l'assemblée générale ordinaire sont posés

La Fédération congolaise de football a tenu, le 2 octobre à Brazzaville, sa session du Comité exécutif prélude à son assemblée générale ordinaire.

« Notre réunion d'aujourd'hui, de par ses enjeux, revêt une importance particulière. Elle doit nous permettre de finaliser les documents préparatoires, d'harmoniser nos vues et d'asseoir une organisation rigoureuse pour une assemblée générale réussie », a déclaré Jean Guy Blaise Mayolas. Le président de la Fédérattion congolaise de football (Fécofoot) a invité les membres à aborder les travaux avec sérieux, objectivité et esprit de responsabilité pour que les résultats soient à la hauteur des attentes.

« C'est ensemble, dans cet esprit de collaboration, que nous devons poser les bases d'une assemblée générale digne, constructive et porteuse d'espoir pour le développement durable de notre football », a-t-il souligné.

Au cours de la réunion, les partcipants ont fait l'état d'avancement des documents des assises du 4 octobre. Le président de la Fécofoot a présenté, par ailleurs, les nouveaux membres du Comité exécutif pour compléter les postes laissés vacants. Lucienne Virginie Mokoko a été élevée à l'un des postes de vice-présidence. Les nouveaux Eudes Eric Mouandhat et Hyppolite Okondzi Kongolo sont désormais vice-président et membre. Ils seront présentés à l'assemblée générale ordinaire de ce samedi.