Afrique: ARTs martiaux - Le Congolais Sibail Charlemane Ndzon sacré vice-champion du monde de nanbudo

Au terme des combats de la 7e édition du Championnat du monde de nanbudo qui s'est déroulée du 27 au 28 septembre à Casablanca, au Maroc, l'athlète congolais Sibail Charlemane Ndzon a fierement honoré le pays en terminant à la deuxième place chez les -65 kg.

Malgré quelques difficultés rencontrées par la Fédération congolaise de savate boxe française, shoot boxe et disciplines associées avant de faire le déplacement du Maroc, ses représentants ont dignement rendu hommage au pays lors de cette compétition. La détermination et l'esprit de patriotisme ont permis aux Congolais de mettre en valeur leur talent.

L'athlète Sibail Charlemane Ndzon s'est distingué, en effet, en remportant le titre de vice-champion du monde de nanbudo, dans la catégorie des -65kg, tandis que son compatriote Mavy Edoumoue Ndengue a également honoré le drapeau national en décrochant une 3e place ex aEquo dans la catégorie des -70kg. Une médaille et un diplôme d'honneur ont été décernés au coach international Brunel Bouap Poundjoll pour son engagement et sa détermination au développement de cette discipline au Congo. Ces performances remarquables traduisent le talent, la discipline et la détermination de la jeunesse sportive congolaise à briller sur l'échiquier international.

Les épreuves ont réuni plus de cent quarante participants venus de vingt pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, notamment le Maroc, la Russie, les Pays-Bas, le Bénin, l'Allemagne, le Bangladesh, le Mali, la Suisse, la Croatie, la République du Congo, les Émirats arabes unis, la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni, la Bulgarie, la France, l'Inde, le Cameroun, la Tunisie, l'Italie et la Turquie.

Au terme de ces performances, la fédération congolaise adresse ses sincères remerciements à l'International nanbudo federation, notamment son président, Arnaud Nkamhoua, pour la prise en charge en pension complète des deux athlètes congolais. Elle tient aussi à remercier chaleureusement le Comité national de nanbudo du Maroc pour son hospitalité ainsi que le ministère congolais des Sports pour la promotion de ce sport.

Le nanbudo est un art martial japonais moderne fondé par Yoshinao Nanbu vers les années 1970. Il est inspiré du karaté, mais avec des mouvements plus fluides, circulaires et axés sur la souplesse. Cet art martial combine self-défense, sport de combat et discipline de développement personnel. L'un de ses objectifs est de développer la force intérieure et d'harmoniser le corps et l'esprit.