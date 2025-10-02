Congo-Brazzaville: 2e édition des journées « Portes ouvertes du cinéma » - L'appel à films lancé

Les cinéastes congolais et internationaux basés au Congo sont invités à participer à la deuxième édition des journées « Portes ouvertes du cinéma », prévue le 16 octobre à l'Institut français du Congo de Brazzaville, en soumettant leurs films au plus tard le 10 octobre.

La candidature est entièrement gratuite. Les réalisateurs doivent envoyer leur dossier à l'adresse : laforgeprod@gmail.com. Celui-ci doit comprendre un lien de visionnage du film (YouTube privé, Vimeo, Drive, WeTransfer...), une fiche technique complète (Affiche, titre, durée, genre, synopsis, année, équipe), une autorisation signée pour la diffusion gratuite de l'oeuvre (Le formulaire est transmis après réception), des sous-titres en français si le film n'est pas en cette langue, ainsi que l'acceptation de la cession gratuite des droits de diffusion pour la projection unique du 16 octobre.

Ce rendez-vous, initié pour valoriser la créativité audiovisuelle et favoriser la rencontre entre oeuvres et spectateurs, offrira une tribune aux auteurs de courts et moyens métrages. Néanmoins, la manifestation accueille toutes les formes d'expression cinématographique : fiction, documentaire, animation ou expérimental. Les films sélectionnés seront projetés gratuitement devant le public congolais, donnant ainsi une visibilité nouvelle aux talents émergents comme confirmés.

Cette initiative concoctée par la Forge production que dirige la réalisatrice Armel Luyzo Mboumba constitue effectivement une vitrine privilégiée pour les cinéastes désireux de confronter leurs oeuvres à un public diversifié, d'obtenir des retours constructifs et d'élargir leur réseau professionnel. Elle reflète la volonté des organisateurs de promouvoir la diversité des regards et d'encourager la circulation des films dans l'espace congolais.

Avec cette deuxième édition, les journées « Portes ouvertes du cinéma » confirment leur rôle de tremplin pour la nouvelle génération d'auteurs et de réalisateurs. Pour toute information complémentaire, les intéressés peuvent directement contacter les organisateurs via leurs réseaux sociaux.