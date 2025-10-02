Sénégal: L'hivernage, la meilleure période des vendeurs de pièces automobiles

Dakar — La saison des pluies, souvent synonyme de galère pour les automobilistes contraints de faire avec le mauvais état des routes, s'avère être une période faste pour de nombreux vendeurs de pièces détachées, mécaniciens et autres laveurs de voitures installés le long de certaines artères de Dakar, la capitale sénégalaise.

Malgré les nombreux dégâts causés aux routes et aux véhicules par les inondations, ces commerçants et entrepreneurs constatent la hausse de leur chiffre d'affaires. Une parfaite illustration de l'adage selon lequel "le malheur des uns fait le bonheur des autres".

La célèbre ruelle communément appelée "Difoncé", dérivation de "Crédit Foncier", accueille plusieurs de ces entrepreneurs du secteur informel dont les activités structurent le coeur battant de la capitale sénégalaise.

Au rond-point du bureau de poste de Poste de la Médina également, les vendeurs de pièces pour voitures, motos et vélos se retrouvent chaque matin à proximité d'une station-service, dans l'attente de leurs premiers clients.

Ce mercredi, en dépit d'une chaleur étouffante, l'atmosphère demeure relativement calme, par moments troublée par le vrombissement des moteurs en cours de test.

Les stigmates de l'hivernage sont partout visibles : des traces épaisses de pneus boueux longent les murs, des éclaboussures de boue s'étendant sur plusieurs centimètres.

Derrière ce décor, en apparence désordonné, se développe une activité économique intense portée par les mécaniciens, les vendeurs de pièces détachées et autres laveurs de voitures. Ils entendent pleinement profiter des opportunités qu'offre cette période difficile pour les automobilistes dakarois.

Galère pour les uns, épanouissement pour les autre

"En cette période de pluie, mes revenus sont en hausse. En tant que laveur de voitures et en même temps vendeur de pièces détachées, cette période est propice pour mes activités", renseigne Mamadou Bocoum, propriétaire d'un complexe dédié au lavage de véhicules et à la vente de pièces détachées.

Le jeune homme au teint clair, la trentaine bien sonnée, a bâti son business dans ce garage employant huit personnes. Il confirme par ses propos que l'hivernage est la période de l'année la plus lucrative pour ses affaires.

"Mon entreprise connaît un épanouissement considérable en ce moment. Mon équipe et moi parvenons à laver chaque jour au moins 30 véhicules", dit le jeune entrepreneur, visiblement satisfait.

Au garage dit "Abou", Mamadou Bocoum n'est pas le seul à tirer son épingle du jeu et à profiter comme il se doit de cette période d'hivernage.

Amsatou Bodian, vendeur de pièces détachées, est installé ici six ans. Ce quinquagénaire originaire de Touba se frotte aussi les mains avec la saison des pluies.

"Cette période (hivernale) est la nôtre en tant que vendeur de pièces détachées. Les types de pièces que je commercialise sont particulièrement recherchés en cette saison des pluies", renseigne M. Bodian, spécialisé dans la vente de pare-brises, moteurs et autres vitres.

"Les propriétaires de véhicules ont souvent besoin de ces pièces en raison des intempéries. Ils ont fréquemment besoin de les remplacer", explique-t-il.

Tomber en panne, une routine

Sachet en main, casque sur la tête, Abdoulaye Cissé vient d'acheter des pièces de rechange pour sa voiture. Il considère, lui, que l'hivernage correspond à une période de "malheur" pour les automobilistes à Dakar.

"Cette période d'intempéries est chaque année synonyme de difficultés pour nous les détenteurs de voiture. Les inondations et la dégradation des routes à Dakar engendre beaucoup de dégâts sur nos véhicules, occasionnant des pannes récurrentes", confie-t-il.

Ce chauffeur spécialisé dans le transport de bagages insiste, en donnant son propre exemple, sur les difficultés auxquelles les automobilistes se trouvent confrontés en cette période.

Il affirme que son véhicule est tombé en panne plus de quatre fois depuis le début de l'hivernage et a dû changer de nombreuses pièces, du moteur aux pneus.

Modou Sarr, trouvé dans un atelier de mécaniciens, suit avec attention les différentes étapes de la réparation de sa voiture tombée en panne la veille.

Ce quadragénaire de forte corpulence ne se fait pas prier pour partager son ressenti sur les conséquences de l'hivernage sur l'état des véhicules.

"J'ai amené ma voiture pour la réparer d'une panne au niveau des pneus arrière qui ont subi des déchirures. C'est devenu presque la routine depuis le début de l'hivernage", indique-t-il.

"J'ai déboursé beaucoup d'argent pour des pièces de rechange depuis le depuis des pluies, et cela m'ennuie. Il arrive même que je gare ma voiture pour prendre les moyens de transports en commun, faute de pouvoir acheter les pièces qui coûtent parfois trop chères", se désole-t-il.