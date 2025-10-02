Sénégal: Kaolack - Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

2 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaolack — Le corps d'un homme en décomposition a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi dans une chambre au quartier Médina Mbaba, à Kaolack (centre), a-t-on appris de sources concordantes.

Il a été retrouvé dans cette chambre située à l'extrême est du canal longeant ce quartier, précisent les mêmes sources.

Après les constatations d'usage, les éléments de la Police et des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux ont déposé la dépouille à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN) de la capitale du Saloum.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.