Sénégal: Kaolack - Un homme retrouvé mort dans une chambre à Médina Mbaba

Kaolack — Le corps d'un homme en décomposition a été découvert dans la nuit de mercredi à jeudi dans une chambre au quartier Médina Mbaba, à Kaolack (centre), a-t-on appris de sources concordantes.

Il a été retrouvé dans cette chambre située à l'extrême est du canal longeant ce quartier, précisent les mêmes sources.

Après les constatations d'usage, les éléments de la Police et des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux ont déposé la dépouille à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ibrahima Niass (CHREIN) de la capitale du Saloum.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.