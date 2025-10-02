Sénégal: L'ARP saisit des faux médicaments d'une valeur de 30 millions FCFA (Communiqué)

Dakar — L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a récemment mené une opération ayant conduit à la saisine de faux médicaments d'une valeur de 30 millions FCFA, annonce-t-elle dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

Cette opération, menée de concert avec la Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC) de la Police, a également permis d'interpeller "deux personnes de nationalité étrangère spécialisées dans la vente illicite de médicaments au niveau du marché du Boulevard des Centenaires, à Dakar".

Selon l'agence de réglementation pharmaceutique, "des informations précises" fournies par l'unité Cyberpharma Crime, ont facilité "le déploiement rapide des forces de l'ordre, notamment la Police nationale", pour la conduite de cette opération.

L'intervention des forces de l'ordre "a abouti à la saisie de 4 200 produits pharmaceutiques répartis en neuf classes thérapeutiques, comprenant notamment des anticancéreux des anti-hémorroïdaires, des antiparasitaires, des antihypertenseurs, des anabolisants, des anti-inflammatoires, des compléments alimentaires, des antipaludiques, ainsi que des traitements contre les troubles de la prostate".

"Cette quantité importante de produits contrefaits ou illicites représente une double menace : d'une part, elle nuit gravement au marché pharmaceutique légal, d'autre part elle constitue un risque majeur pour la santé publique", note le communiqué.

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, selon la même source, réaffirme son "engagement indéfectible" aux côtés des Forces de défense et de sécurité, "dans le cadre d'une collaboration franche et continue pour éradiquer les circuits parallèles de distribution de médicaments".

Le communiqué rappelle que les officines de pharmacie sont les seuls lieux autorisés et sûrs pour l'achat de médicaments, ajoutant qu'en conséquence, le recours à des points de vente non réglementés expose les citoyens à de graves dangers sanitaires.

L'ARP dit réitérer son attachement aux orientations des autorités étatiques, en cohérence avec la "Vision 2050", "pour garantir à tous les Sénégalais un accès sûr, équitable et de qualité aux médicaments essentiels".