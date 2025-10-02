Sénégal: Audience publique sur le Projet de production de riz irrigué à Mbagam, jeudi prochain

2 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Une audience publique portant sur le rapport de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du Projet de production de riz irrigué (PPRI) dans la vallée du fleuve Sénégal se tient le 9 octobre, au foyer des jeunes de Mbagam, dans la région de Saint-Louis (nord).

Selon un communiqué de la gouvernance de Saint-Louis, les populations sont invitées à participer à cette rencontre, afin de donner leur avis ou suggestion relativement à ce projet piloté par la SEAD, société chargée de l'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal.

Le rapport de l'étude d'impact environnemental et social du Projet de production de riz irrigué est disponible dans certaines structures administratives dont les préfectures de Saint-Louis, Dagana et Podor.

Il est aussi disponible à la Direction régionale de l'environnement et dans les communes concernées par le projet.

