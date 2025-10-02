Sénégal: Visite de courtoisie de Djim Dramé auprès de la famille Thierno Mansour Barro à Mbour

Le directeur des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe, Djim Dramé, a rendu mercredi une visite de courtoisie à la famille de El Hadj Thierno Mahamadou Mansour Barro à Mbour (ouest), dans le cadre de la vulgarisation des missions de la direction qu'il dirige.

"C'est une visite qui entre dans le cadre de mes démarches pour aller rencontrer les religieux, leur présenter la direction et pourquoi elle a été créée par le président de la République", a déclaré Djim Dramé.

Selon M. Dramé, "la création de la direction [des Affaires religieuses et de l'Insertion des diplômés en langue arabe] marque essentiellement la volonté du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, d'accompagner les religieux au Sénégal de toutes obédiences".

A Mbour, la délégation a été reçue par El Hadj Malick Barro, un dignitaire de la famille Thierno El hadj Mansour Barro, représentant le khalif de cette famille.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Cela a été vraiment une visite importante", s'est réjoui Djim Dramé, magnifiant le "rôle important que jouent les hommes religieux au Sénégal".

"Les religieux sont des guides d'abord, mais également des régulateurs sociaux, des enseignants et donc des formateurs", a-t-il soutenu.

Dans ce sillage, M. Dramé a assuré de "la ferme volonté" du président de la République d'élever la direction qu'il dirige en délégation générale "pour la doter de plus d'autonomie et plus de force".

Le représentant de la famille El Hadj Thierno Mahamadou Mansour Barro, El Hadj Malick Barro, a salué cette initiative, en recevant M. Dramé au domicile du khalife.

Il a rappelé l'attachement de cette famille religieuse aux valeurs et préceptes de l'islam, avant de prier pour la délégation et la paix au Sénégal et à travers le monde.