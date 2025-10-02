Sénégal: Saint-Louis totalise 54 cas de fièvre de la vallée du Rift pour 8 décès (DRDS)

2 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Cinquante-quatre cas positifs de fièvre de la vallée du Rift ont été jusque-là enregistrés à Saint-Louis pour 8 décès, indique la direction régionale de la Santé dans un communiqué portant sur le l'évolution de la maladie.

Elle fait également état de "18 cas simples suivis à domicile, 25 guéris et 3 malades hospitalisés" à Ndioum et Saint-Louis.

Quatre des cinq districts sanitaires de la région de Saint-Louis sont touchés, selon la direction régionale de la Santé.

Le premier cas de fièvre de la vallée du Rift a été enregistré à Saint-Louis le 21 septembre dernier.

