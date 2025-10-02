Sénégal: Santé publique - Le point sur la FVR et la MPOX

2 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce jeudi 2 octobre 2025, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le point sur les maladies qui sévissent actuellement : la fièvre de la Vallée du Rift et la MPOX. Concernant cette dernière, le ministère renseigne que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 5 cas confirmés, dont 1 guéri, ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Aucun décès n'a été signalé.

Pour la fièvre de la Vallée du Rift, la situation est la suivante : 56 cas confirmés, dont 8 décès. Pour la répartition des cas, on a :

Région de Saint-Louis : 54 cas

District de Saint-Louis : 25 cas

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

District de Richard-Toll : 26 cas

District de Podor : 2 cas

District de Pété : 1 cas

Région de Louga : 1 cas (district de Linguère, patient guéri)

Région de Matam : 1 cas (district de Thilogne, patient guéri)

« Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.