Sénégal: JOJ DAKA 2026 - Les influenceurs appelés à une collaboration active

Mardi dernier, au Cinéma Pathé de Dakar, le Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj), en collaboration avec le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a réuni les créateurs de contenus lors d'une session de sensibilisation. Objectif : mobiliser ces acteurs incontournables du numérique autour des Jeux Dakar 2026 et leur confier la mission d'en devenir les ambassadeurs.

Le Cinéma Pathé s'est transformé, avant-hier, en agora du numérique. Le Comité d'organisation des jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (Cojoj), en partenariat avec le ministère de la Communication, y a convié des influenceurs et créateurs de contenus pour une session de sensibilisation. Au-delà d'une simple rencontre, il s'agissait de poser les jalons d'une mobilisation digitale sans précédent autour du premier rendez-vous olympique de l'histoire africaine.

Dans son intervention, le coordonnateur général du Cojoj, Ibrahima Wade, a insisté sur le rôle stratégique des créateurs de contenus. Selon lui, « les influenceurs façonnent les imaginaires, amplifient les voix et traduisent l'énergie d'une génération entière ». Téléphones, drones et créativité deviennent ainsi, pour lui, des instruments pour raconter Dakar 2026 et le transformer en fresque vivante, bien au-delà des stades.

Pour M. Wade, cette orientation traduit une conviction : Dakar 2026 ne se limite pas à une compétition sportive. L'événement se veut une célébration de la jeunesse, de l'innovation et de la créativité africaine. Dans cette dynamique, les influenceurs ne sont pas de simples relais mais de véritables narrateurs et ambassadeurs. Leur proximité avec les jeunes, leur maîtrise des codes et des plateformes en font des acteurs incontournables de la mobilisation populaire.

Le rôle stratégique des créateurs de contenus

« Les créateurs de contenus ont le pouvoir d'animer Dakar 2026 bien au-delà des terrains », a rappelé le coordonnateur général. L'ambition affichée est de bâtir un héritage durable, porteur de fierté et d'inspiration, qui dépasse le cadre national pour toucher la jeunesse africaine et mondiale.

L'un des enjeux majeurs est de construire un récit collectif. Pour M. Wade, il s'agira de transmettre, à travers les formats numériques, une histoire universelle de dépassement, de diversité, d'inclusion et de force commune. « Dakar 2026 placera la jeunesse africaine au centre de l'attention mondiale », a-t-il affirmé, en exprimant sa reconnaissance envers le ministère de tutelle et ses équipes pour leur accompagnement constant.

Cette vision a trouvé un écho politique dans le discours de Marie Rose Faye, Secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement. Présente à la rencontre, elle a salué une initiative qu'elle considère comme « une opportunité en or » pour promouvoir les talents sénégalais et le dynamisme national.

Selon elle, l'ingéniosité des créateurs de contenus est une « richesse inestimable », à même de révolutionner la communication et de donner au monde une image renouvelée du Sénégal. En effet, elle a replacé cette démarche dans la « Stratégie Sénégal 2050 », qui entend construire un avenir fondé sur le travail, l'innovation et l'unité nationale, en phase avec les aspirations d'une jeunesse créative et ambitieuse.

Les Joj, une vitrine pour le Sénégal

La rencontre s'est déroulée sur un appel à conjuguer sport, culture numérique et communication citoyenne. Après la présentation des directeurs de chaque département, le comité d'organisation insisté sur la nécessité d'une communication claire et accessible, tout en exprimant leur disponibilité à accompagner les influenceurs dans cette mission collective.

Habibou Dia, directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a tenu à souligner l'originalité de la démarche : « Jamais un gouvernement du Sénégal n'a porté une politique de contractualisation de masse avec les créateurs de contenus pour une compétition d'un si haut niveau. Nous allons la porter, et nous allons la réussir. »

Une alliance qui symbolise la volonté de faire des Joj bien plus qu'un événement sportif : un espace où s'invente le génie sénégalais, où se célèbre la jeunesse africaine, et où le numérique devient le vecteur d'un héritage durable destiné à inspirer le monde.