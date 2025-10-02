Ile Maurice: Recul dans l'hébergement, la restauration et la construction

L'indice des salaires, qui reflète l'évolution du coût de la main-d'oeuvre, a enregistré une hausse de 0,3 % entre le premier et le deuxième trimestre 2025, atteignant 132,0. Sur un an, il a progressé de 6,7 % par rapport au deuxième trimestre de 2024. C'est ce qu'indiquent les données publiées par Statistics Mauritius.

Entre le premier et le deuxième trimestre 2025, l'évolution des salaires varie selon les secteurs. Les hausses les plus importantes sont observées dans les services administratifs et de soutien, où les salaires ont progressé de 3 %, suivis par le transport et l'entreposage avec une augmentation de 1,3 %. La fabrication a enregistré une hausse de 0,8 %, tandis que l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire ont connu une progression de 0,3 %.

En revanche, d'autres secteurs ont vu leurs revenus diminuer. L'hébergement et la restauration ont enregistré une baisse de 1 %, l'information et la communication de 0,9 %, la construction de 0,8 %, et les activités financières et d'assurance de 0,7 %. Ce recul est principalement dû aux changements dans la composition des effectifs et une réduction des indemnités régulières.

Du côté des secteurs public et privé, la progression des salaires entre le premier et le deuxième trimestre 2025 a été la même, avec une hausse de 0,4 % dans les deux cas. Dans le secteur privé, qui représente 54 % du poids total, l'indice est passé de 138,8 à 139,3, soit une augmentation annuelle de 7,9 %. Le secteur public, comprenant l'administration générale et les entreprises publiques, a vu son indice progresser de 122,1 à 122,6, ce qui correspond à une hausse annuelle de 4,7 %