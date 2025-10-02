Ile Maurice: Récolte de pommes de terre à Plaine-des-Papayes, fruit d'une collaboration public-privé

Fête de la récolte, mais aussi hommage à plusieurs décennies d'histoire et de vision : c'est en ce sens qu'a eu lieu la cérémonie de la récolte de pommes de terre à Plaine-des-Papayes le jeudi 2 octobre 2025. Cet événement, organisé par l'Irrigation Authority, a mis en lumière la capacité de l'institution à soutenir les petits planteurs.

En juin 2025, quinze cultivateurs de la région ont loué une parcelle de 50 arpents à Terragri Ltd. Leur demande d'irrigation a été rapidement prise en compte, malgré les restrictions de ressources en eau. La fourniture régulière d'eau par l'Irrigation Authority sur trois mois a permis une récolte fructueuse, témoignant de la collaboration efficace entre le secteur public et le privé.

La cérémonie de la récolte, qui s'est tenue en présence d'Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, a permis de souligner cette réussite. Elle a été marquée par la présentation symbolique de la première pomme de terre récoltée, suivie d'un discours de clôture mettant en avant l'importance de la collaboration entre l'État, les partenaires privés et les agriculteurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sandeep Prayag, président du conseil d'administration de l'Irrigation Authority, a rappelé que cette journée honore non seulement les pionniers de l'agriculture moderne, mais aussi l'engagement continu pour soutenir les petits producteurs face aux défis actuels, notamment ceux liés à l'eau et au changement climatique.

Des représentants du secteur privé, comme Terragri Ltd, ont également exprimé leur soutien, soulignant que ces initiatives contribuent à renforcer la souveraineté alimentaire de l'île et à réduire la dépendance aux importations coûteuses.

Un témoignage de l'histoire agricole

L'origine de cette réussite remonte à 1979, avec l'inauguration du projet d'irrigation des Plaines du Nord, sous la direction de sir Seewoosagur Ramgoolam et de sir Satcam Boolell. Leur objectif était clair : démocratiser l'accès à l'irrigation, notamment pour les petits exploitants agricoles qui, jusque-là, dépendaient essentiellement des précipitations pour leurs cultures.

La création de l'Irrigation Authority a permis de poser les bases d'un développement agricole plus inclusif, durable et résilient face aux aléas climatiques. Au fil des ans, l'institution a su moderniser ses infrastructures, intégrant des technologies de précision telles que l'irrigation goutte-à-goutte ou les pivots centraux. Aujourd'hui, plus de 6 000 petits producteurs bénéficient de ces équipements, couvrant environ 3 800 hectares.

La gestion de l'eau s'est optimisée pour garantir une utilisation rationnelle, essentielle dans un contexte de pénurie hydrique chronique. La stratégie de modernisation continue d'être au coeur des préoccupations, avec un accent particulier sur l'efficacité et la durabilité.