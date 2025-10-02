Ile Maurice: Le message d'espoir et de résilience de Kewell Valery

2 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

«Laverite Zenes» reçoit, ce jeudi, un invité exceptionnel, Kewell Valery, un jeune de 17 ans, élève au Saint Mary's College de Rose-Hill. Il a récemment marqué les esprits en remportant le premier prix d'un concours de slam dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire.

Kewell partage son parcours dans l'émission, expliquant comment le slam lui a permis d'exprimer ses émotions et de surmonter ses expériences de harcèlement. «Le slam m'a donné une plateforme pour parler de ce que je ressens», confie-t-il. «Avant, je me sentais seul face à mes problèmes, mais grâce à cette compétition, j'ai pu transformer ma douleur en force.»

Le collégien évoque l'importance de sensibiliser les jeunes à harcèlement, souvent invisible et difficile à exprimer. Son récit a touché le public, illustrant comment l'art oratoire peut devenir un outil puissant pour l'expression de soi et la lutte contre l'intimidation.

L'émission souligne également l'impact positif des activités telles que le slam dans la vie des jeunes, leur permettant de s'affirmer et de défendre leurs idées. Kewell Valery incarne cette jeunesse engagée, prête à faire entendre sa voix pour un changement positif dans la société.

