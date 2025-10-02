Gabon: Point de situation sur la pollution aux hydrocarbures à Mayumba

Le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat porte à la connaissance du public et à l'ensemble des citoyens qu'une alerte à la pollution a été reçue par ses services le mardi 23 septembre 2025 par notre réseau d'alerteurs environnementaux.

À cet effet, les services techniques ont été immédiatement instruits de faire toute la lumière sur cette pollution, d'en déterminer la véracité, la source, l'étendue et la cause.

Suite à ces faits, deux actions immédiates ont donc été menées dont :

- la première a été celle du Ministère en charge de l'Environnement qui a diligenté une mission du survol par aéronef des zones soupçonnées le long des côtes de Mayumba le 24 septembre 2025 en direction Nord-Sud : cette mission a détecté la présence d'une nappe d'hydrocarbures à la dérive en mer et proche des côtes, témoignant d'une pollution avérée ;

- la deuxième a été celle menée par l'Agence d'Etudes et d'Observations Spatiales (AGEOS) pour la reconstitution de l'historique des données d'observation satellitaires :

celle-ci a permis effectivement de localiser la présence d'une pollution par du pétrole brut à partir de la date du 12 septembre au niveau de la frontière des zones économiques exclusives du Gabon et du Congo.

D'autres actions, issues directement des services déconcentrés de l'administration tels que l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) ont permis de confirmer la présence, au sol donc sur les côtes gabonaises, de la pollution au pétrole brut sur une étendue comprise entre 70 et 100 km à vol d'oiseau, entre les localités de Mayumba et Mayonami.

Toutefois, le caractère granuleux de ladite pollution et sa grande dispersion ont eu pour effet de limiter l'impact écologique sur les zones d'échouage.

Il faut cependant relever que cette pollution pourrait engendrer des atteintes au milieu biologique et humain qui sont, entre autres :

- lacontaminationdelafaunecôtièreoudesécosystèmescôtiersen général ;

- la perturbation des activités socio-économiques (tourisme, pêche et baignade etc.) ;

- l'altération de la qualité des eaux le long des côtes impactées.

Aussitôt alertées, les plus Hautes Autorités, notamment le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, S. E. Brice Clotaire Oligui Nguema, ont instruit la convocation d'une session extraordinaire du Comité Technique du Conseil National de la Mer (CNM) aux fins de mener une enquête environnementale approfondie, en collaboration avec les autorités locales, les services de sécurité et les partenaires techniques et économiques.

Le Conseil National de la Mer a donc été instruit de :

- mettre en place un corridor de surveillance environnementale des zones impactées ;

- procéder à une intervention coordonnée avec tous les acteurs concernés pour dépolluer tout le littoral impacté ;

- déterminer avec précision l'origine territoriale, la ou les cause (s) de la pollution ainsi que d'en établir les responsabilités ;

- prendre en charge et assurer la collecte et le traitement de l'ensemble des déchets de dépollution via des procédés respectueux de l'environnement ;

- assurer le suivi de la remédiation des zones dépolluées.

Les résultats des enquêtes préliminaires qui porteront sur deux axes : (i) l'analyse isotopique des échantillons de brut prélevés et (ii) l'acquisition d'autres images satellitaires des zones concernées, vous seront communiqués dans les meilleurs délais, et des responsabilités seront établies et le cas échéant, des actions judiciaires engagées.

Le Ministre en charge de l'Environnement appelle donc à la prudence, à la vigilance et recommande aux populations riveraines de limiter temporairement l'usage des ressources naturelles dans les zones impactées, notamment la pêche, la baignade, la collecte de produits forestiers non ligneux et les activités de loisir.

Le Ministre remercie les citoyens, les partenaires et les membres du réseau d'alerteurs pour leur engagement en faveur de la protection de notre patrimoine naturel. Il réaffirme sa détermination à garantir un environnement sain et sécurisé pour tous.

Enfin, le Ministre en charge de l'Environnement insiste auprès de l'opinion que seules les informations émanant du Gouvernement de la République gabonaise font foi et attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur des actions de : diffusion, manipulation et déformation ou détournement des faits.

D'autres communication vous seront délivrées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur le terrain.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat