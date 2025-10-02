Gabon: Visite de chantier du Ministre Philippe Tonangoye sur l'axe Alembé - Mikouyi

Libreville, le 1er Octobre 2025 - En déplacement dans l'Ogooué-Ivindo, le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, M. Philippe Tonangoye, a marqué une halte sur le chantier de la route Alembé - Mikouyi, cette visite s'est inscrite au nom du principe de solidarité gouvernementale, en lieu et place de son collègue, Ministre des Travaux Publics et de la Construction

Sur place, il a visité la base vie de l'entreprise Porteo BTP et échangé avec les équipes techniques, en présence des autorités locales et des populations riveraines.

Avec un linéaire d'environ 300 km, ce projet majeur contribuera à désenclaver les régions intérieures, fluidifier les échanges et renforcer la mobilité nationale.

Le Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema, de doter le pays d'infrastructures modernes et durables au service du développement.

Cette mission illustre pleinement l'unité d'action et la solidarité gouvernementale, qui mobilise l'ensemble des départements ministériels au service d'une ambition commune : moderniser le Gabon, améliorer le cadre de vie des populations et renforcer l'intégration nationale.