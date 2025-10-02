Afrique: AEW 2025 - Le Gabon par son ministre du Pétrole et du Gaz Sosthène Nguema Nguema séduit l'OPEC-Africa à Cape Town

2 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MPG

Le Ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, a brillamment défendu la vision énergétique du Gabon lors de la African Energy Week 2025. Il a dévoilé les atouts du bassin sédimentaire gabonais, encore libre à 72 %, et mis en avant les opportunités d'exploration en offshore profond et très profond.

Il a annoncé la révision du code des hydrocarbures, qui donnera naissance à un code gazier et un code pétrolier, gages de transparence et d'attractivité pour les investisseurs.

Avec la future centrale de Mayumba (Perenco), le Gabon entend transformer localement ses minerais et garantir une énergie fiable, propre et compétitive.

Pour le Ministre, le gaz est une énergie rassurante qui accompagnera la diversification de l'économie et la transition énergétique.

Par son intervention dynamique, le Gabon réaffirme son ambition : devenir un acteur énergétique majeur en Afrique et dans le monde.

