Gabon: Vote par procuration et sanctions

Lors des scrutins du 27 septembre 2025, des cas supposés d'irrégularité dans les processus de délivrance et de vote par procuration ont été signalés dans certaines circonscriptions électorales.

Le Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER) rappelle que la délivrance et le vote par procuration obéissent aux exigences des articles 146 et suivants de la loi n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise.

Aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 147 de la loi susmentionnée, le mandataire ne peut disposer que d'une procuration et ne peut donc user de son droit de représentation du mandant qu'une seule fois.

Aussi, le Président de la CNOCER tient-il à préciser que dans le cadre du second tour des élections législatives, qui se tiendront le Samedi 11 octobre 2025, un dispositif de contrôle sera mis en place devant les bureaux de vote aux fins de vérifier l'authenticité des procurations délivrées par les commissions électorales ainsi que la fréquence de vote des électeurs porteurs de ce mandat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toute personne contrevenant à la procédure de délivrance ou de vote par procuration s'expose aux sanctions pénales prévues par les dispositions de l'article 333 du code électoral.