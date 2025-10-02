Gabon: Anicet Engo met en mal son mentor magistrat hors hiérarchie dans le canton Nyé

Le duel est inédit dans l'arène politique locale dans le canton Nyé. Un magistrat du premier grade face à un magistrat hors hiérarchie. L'affrontement électoral tant attendu s'est soldé par une victoire éclatante.

À l'annonce des résultats par le Ministre de l'Interieur Hermann Immongault, Anicet Engo, candidat de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) et président de la Ligue des jeunes du parti, a laminé dès le premier tour son ancien supérieur, Appolinaire Ondo Mvé, candidat de l'Union Patriotique et Républicaine (UPR) de Gervais Oniane, avec un score sans appel de 72,01 % contre 21,88 %.

Ce duel hautement symbolique est entré dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus marquants des législatives dans le Woleu. Il a illustré, pour la première fois, l'application du nouveau code électoral qui ouvre la voie aux magistrats candidats, renforçant ainsi la vitalité démocratique du pays.

Au-delà des chiffres, l'affrontement a opposé deux générations et deux visions. D'un côté, Anicet Engo, jeune cadre ambitieux et en pleine ascension politique, incarnant l'élan de renouveau et la dynamique de la jeunesse. De l'autre, Appolinaire Ondo Mvé, magistrat hors catégorie, dont la carrière et l'expérience imposaient respect et considération.

Pour de nombreux observateurs, cette victoire résonne comme un tournant : le Nyé a exprimé clairement sa volonté de changement et de renouvellement politique. Le succès d'Engo confirme une large adhésion populaire et ouvre une nouvelle ère pour la représentation du département du Woleu à l'Assemblée nationale.

En inscrivant son nom dans ce duel historique, Anicet Engo s'impose désormais comme l'un des visages incontournables de la scène politique locale.