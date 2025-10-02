Gabon: Le pays peut-il avancer quand les vieux démons de la fraude ressurgissent ?

Moins de deux ans après un changement de régime qui a soulevé un immense espoir de rupture, le Gabon est à la croisée des chemins. Les élections législatives et locales du 27 septembre 2025 devaient incarner la nouvelle dynamique démocratique promise par les autorités de la Transition.

Pourtant, les troubles et les incidents rapportés autour du scrutin, ainsi que l'absence de synthèse claire et rapide des résultats, sèment un doute tenace : le pays est-il réellement capable de se défaire de ses vieilles habitudes électorales ?

L'attente d'un « nouveau Gabon » est forte. La population, aspirant à un changement radical, a suivi de près ce double scrutin. Mais les dysfonctionnements observés sur le terrain, bureaux de vote fermés tardivement, problèmes de listes électorales, et même la nécessité d'annuler et de reprendre trois élections suite à des incidents rappellent douloureusement les critiques formulées contre les scrutins passés.

Alors que le Parti Démocratique Gabonais (PDG), l'ancienne formation au pouvoir, s'est allié au nouveau parti du président de la République, l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), l'ombre de l'ancien système plane. La victoire annoncée pour ces deux formations, si elle se confirme, pourrait être perçue par une partie de la population comme le simple recyclage des mêmes élites, sans le changement de méthodes tant espéré.

Le Gabon a l'opportunité historique de démontrer que le changement va au-delà des hommes, touchant aux fondements mêmes de la pratique démocratique. Ceci étant, une question fondamentale demeure : peut-on bâtir l'avenir sur un scrutin dont la sincérité est déjà remise en cause par les "vieux démons" de l'organisation ? Le second tour apportera peut-être un élément de réponse.