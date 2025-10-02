Cote d'Ivoire: Agro-industrie/Programme 2scale - Des résultats satisfaisants

Il a été procédé au lancement d'un atelier dans le secteur de l'agro-industrie, le 23 septembre 2025, à Abidjan-Plateau.

Au cours de cet évènement, Marina Diboma, directrice de 2scale, a souligné que ce programme tire vers sa fin, et qu'il est utile, voire nécessaire de présenter les résultats et son impact dans différents pays : « Nous sommes réunis avec des partenaires stratégiques avec lesquels nous avons collaboré dans le cadre de la mise en place d'un réseau d'affaires agrobusiness inclusif.

Au vu des résultats et de la présence d'au moins un partenaire par pays, je suis très satisfaite des résultats. L'impact est beaucoup plus visible au niveau des acteurs bénéficiaires du programme. La durabilité se trouve au sein des acteurs et entreprises nationaux qui s'approprient l'approche 2Scale et qui l'introduisent dans leur plan annuel de développement stratégique du secteur agroalimentaire des différents pays pour atteindre des milliers de petites et moyennes entreprises ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marina Diboma dit croire au secteur privé, moteur de développement économique, par la création des emplois. "Au cours de ces treize dernières années, 130 partenariats publics-privés ont été créés avec plusieurs milliers d'entreprises qui ont bénéficié de ces programmes avec plus d'un million de petits producteurs impactés par ce programme", dit-elle.

Si les ministères ont financé ce programme à hauteur de cent millions d'euros, ce sont environ plus de 200 millions d'euros qui ont été levés auprès des acteurs et des institutions financières. Comme illustration de l'impact du programme, dame Yemisi IRamloyr, directrice générale de Psaltry International Company, une Nigériane, rencontre le programme dans les années 2000.

Elle avait l'ambition de mettre en place une compagnie qui transformerait le manioc en farine de manioc et en amidon. Elle travaillait avec 17 petits producteurs.

Une fois le partenariat public-privé engagé, aujourd'hui, cette femme travaille avec près de 20 000 petits producteurs, a une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros et exporte dans plusieurs pays africains.

« Si vous n'aviez pas cru en moi, alors que j'avais un rêve, mais je n'avais ni l'argent ni le savoir-faire, si vous ne m'aviez pas soutenue également, je n'aurais pas pu garantir mon prêt bancaire, grâce au programme pour l'achat de machines », explique-t-elle.

Coulibaly Innocent, chargé d'étude au Guichet unique de développement Pme dit se réjouir d'avoir signé le partenariat avec le programme 2scale. Le représentant ivoirien a dit pérenniser les acquis de ce programme en vue de permettre aux entreprises inscrites dans les chaînes de valeur à aller beaucoup plus haut pour obtenir les financements de leurs activités.

Mamadou Landoure, représentant des Pays-Bas au Mali, a salué les résultats obtenus avec une approche inclusive dans l'apprentissage.

Rappelons que 2scale, un programme financé par les Pays- Bas depuis 13 ans, est un incubateur et accélérateur de partenariat public-privé agrobusiness inclusif dans 10 pays Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Nord.