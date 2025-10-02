Vingt-cinq cadres de l'administration publique ivoirienne, issus de la Direction générale de l'économie (Dge), de l'Agence nationale de la statistique (Anstat) et du ministère des Finances et du Budget participent, depuis le lundi 29 septembre 2025, à Grand-Bassam, à un atelier de validation des conclusions de l'analyse de la saisonnalité des données conjoncturelles et du document cadre.

Ce conclave, qui se tient à l'initiative de la Dge, sous la présidence de la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a pour objectifs de valider les conclusions techniques de l'étude sur la saisonnalité, enrichir et consolider le document cadre de référence, et enfin construire un consensus national autour des outils et méthodes qui guideront désormais les travaux conjoncturels. Il s'achève le vendredi 3 octobre 2025.

Le conseiller technique Yao Blé a, à l'ouverture des travaux, rapporté la reconnaissance du directeur général de l'Economie, Hien Sansan, à la ministre Nialé Kaba pour avoir autorisé l'atelier. Il a également exprimé ses remerciements au Comité national de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur des réformes des finances publiques (Conafip) pour son appui constant à la Dge dans l'exécution de ses missions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'analyse de la conjoncture permet, en effet, d'appréhender les tendances dans les différents secteurs de l'économie, d'en comprendre l'évolution et de déceler les problèmes éventuels et les points de retournement de l'activité afin de proposer des mesures de politique économique correctrices.

La rencontre de Grand-Bassam s'inscrit dans la suite logique de trois ateliers organisés en 2020, 2021 et 2024. Selon Feby Angui Konan, chef de service à la Dge et coordonnateur de l'atelier, les deux premiers rendez-vous ont permis aux agents de faire la revue théorique des différentes approches sur la désaisonnalisation et de participer à des séances pratiques. Le dernier avait porté sur l'analyse de la saisonnalité des données conjoncturelles et du document cadre.

La Côte d'Ivoire se positionne, depuis plus d'une décennie, comme un pôle de croissance parmi les plus dynamiques du continent africain, avec une croissance de 6 % en 2024 et une prévision de 6,5 % en 2025.

Cette performance repose sur des investissements massifs et des réformes structurelles courageuses. Mais aussi sur des politiques publiques adossées à des données statistiques crédibles et des analyses socio-économiques rigoureuses.