Cote d'Ivoire: Salon africain de l'investissement 2026 à Paris - La RDC désignée pays invité d'honneur

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

La République démocratique du Congo (Rdc) sera le pays invité d'honneur du Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, prévu du 10 au 12 avril 2026, à Paris. Une reconnaissance qui témoigne du dynamisme et du rôle moteur du pays ainsi que de sa diaspora dans le développement du continent.

L'annonce a été faite le 25 septembre 2025, au sein de l'ambassade de la Rdc, à l'issue d'une rencontre stratégique entre Fatima Fakhry, commissaire générale du salon, et Son Excellence Gilbert Naiya Nabina, ambassadeur de la Rdc en Côte d'Ivoire. La commissaire générale a exprimé sa volonté de placer la Rdc au cœur de cette plateforme panafricaine, un choix accueilli avec enthousiasme par le diplomate congolais.

« La République démocratique du Congo est en pleine transformation. Nous œuvrons à innover, à dynamiser nos secteurs stratégiques et à bâtir des ponts entre le pays et sa diaspora. Ce choix nous honore et nous engage », a déclaré S.E. Gilbert Naiya Nabina.

Pour Fatima Fakhry, ce choix s'inscrit dans une dynamique ambitieuse : « La Rdc est un exemple de résilience et d'innovation. Sa diaspora constitue une force motrice pour attirer les investissements, partager le savoir-faire et renforcer les initiatives locales. »

Le Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique se veut une vitrine unique pour les décideurs publics, les investisseurs, ainsi que pour les acteurs de l'immobilier, du Btp et des énergies renouvelables. La précédente édition avait rassemblé plus de 3 000 visiteurs et une trentaine d'exposants internationaux.

En mettant la Rdc à l'honneur en 2026, l'événement entend valoriser les opportunités d'affaires, les innovations locales et les politiques mises en œuvre par le pays pour attirer les investissements et dynamiser ses secteurs stratégiques.

