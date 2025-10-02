Cote d'Ivoire: Distinction/Emploi et protection sociale - Le mérite de 266 agents reconnu

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par ange ehourade

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, a procédé à la décoration et la remise de médailles d'honneur à 266 agents de Nestlé Côte d'Ivoire. C'était le 25 septembre, à Yopougon Zone industrielle.

Ils ont été décorés dans les catégories Grand or, Or, Vermeil et Argent. Il s'agit des personnes ayant accompli entre 15 et 35 ans de service. « C'est une grande satisfaction et une joie pour moi de décorer les agents de cette entreprise.

Elle est l'un des modèles de transformation. Nous célébrons la valeur du travail et de la fidélité, des principes chers à mon département ministériel et essentiels à la stabilité ainsi qu'à la prospérité de notre nation. La reconnaissance des talents et des efforts individuels sont essentiels pour bâtir une organisation performante et surtout pérenne. Cette cérémonie est le reflet de l'engagement à promouvoir l'excellence », a déclaré le ministre.

Pour lui, cette cérémonie s'inscrit pleinement dans la vision d'une Côte d'Ivoire qui aspire à bâtir une économie puissante et durable. « Vous êtes les véritables héros de ce jour, avec vos longues années de service. Vous incarnez la loyauté, la compétence et la persévérance. Recevoir la médaille dans l'honneur du travail est plus qu'une distinction. C'est la reconnaissance publique de votre engagement silencieux, mais constant », a-t-il rappelé.

Mohamed Itani, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, a fait savoir que cette cérémonie est un moment d'humanité. « Nous célébrons 266 collaborateurs, femmes et hommes qui, par leur engagement, leur loyauté et leur passion, ont contribué à écrire l'histoire de l'entreprise en Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières.

Un parcours unique fait de défis, de réussite partagée et de valeurs incarnées. Merci pour votre fidélité et votre professionnalisme. Votre engagement est notre plus grande richesse », a-t-il indiqué.

Quant au responsable syndical, N'Depo Gustave, il a, au nom du personnel, exprimé sa reconnaissance au ministre pour son accompagnement constant et son engagement en faveur de la protection sociale. Il a traduit sa gratitude au directeur général pour son leadership.

