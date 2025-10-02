Cote d'Ivoire: Travailleurs salariés du secteur privé - Des réformes majeures du régime d'assurance vieillesse adoptées

2 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le Conseil des ministres, réuni le mercredi 1er octobre 2025 sous la présidence du Président de la République, Alassane Ouattara, a adopté d'importantes réformes du régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du secteur privé.

Ces mesures, mises en oeuvre par la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), traduisent l'engagement du gouvernement à garantir une retraite plus digne, plus équitable et plus inclusive pour les assurés et leurs ayants droit.

Parmi les principales réformes figurent le doublement de la pension minimale, portée de 30 000 à 60 000 Fcfa dès 2026, au bénéfice de plus de 39 000 retraités ; la revalorisation de la pension proportionnelle minimale, fixée à 37 000 Fcfa pour plus de 6 000 bénéficiaires ; le relèvement du taux d'annuité, désormais fixé à 2 % par an pour les 15 premières années de carrière, puis à 1,7 % au-delà ; le déplafonnement du taux de remplacement, porté de 50 % à 100 %, afin de mieux valoriser les carrières longues ; l'extension du droit à la pension d'orphelin, désormais accordée à tout enfant mineur de moins de 21 ans en cas de décès du père ou de la mère, avec une répartition équitable entre le conjoint survivant et les enfants.

