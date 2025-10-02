Cote d'Ivoire: Promotion des énergies propres, industrie... - La Bidc approuve plus de 308 millions de dollars

Le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a, au cours de sa 93e session ordinaire tenue le lundi 29 septembre 2025, à Lomé, au Togo, approuvé 308,631 millions de dollars américains. Objectif, catalyser des investissements stratégiques dans les domaines de l'énergie propre, du développement industriel et de la croissance durable en Afrique de l'Ouest.

Cette session, faut-il le souligner, a été présidée par Dr George Agyekum Donkor, président de la Bidc et de son conseil d'administration. Il a indiqué que le financement approuvé permettra de faire progresser les initiatives stratégiques des secteurs public et privé qui s'inscrivent dans le cadre du mandat de la Bidc visant à promouvoir le développement durable dans toute la région de la Cedeao, tout en renforçant l'intégration régionale et en favorisant la diversification économique.

En effet, les facilités approuvées permettront de financer une ligne de crédit de 40 millions de dollars US accordée par Vista Bank Guinée pour soutenir les activités liées au commerce, notamment les opérations d'import-export et les chaijes de valeur commerciale.

Cette initiative devrait aider environ 105 entreprises, générer et maintenir plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, tout en contribuant de manière substantielle à la croissance inclusive et à la réduction du chômage ; une centrale photovoltaïque de 50 Mw dans l'Etat de Taraba, au Nigeria (98,18 millions de dollars US) qui augmentera l'approvisionnement en électricité fiable et propre afin de stimuler le développement économique inclusif, de réduire la pauvreté énergétique et d'améliorer la durabilité environnementale.

Les avantages escomptés comprennent l'accès direct à l'électricité pour environ 390 000 personnes, une fiabilité accrue de l'approvisionnement électrique pour au moins 200 institutions publiques, la création de 400 emplois directs pendant la construction et d'environ 50 emplois permanents pour l'exploitation. On estime que 1200 à 1500 emplois indirects devraient être créés dans les chaines d'approvisionnement, les services de maintenance et les petites entreprises.

Il sera question également de financer un complexe moderne de transformation du riz et une unité de production rizicole irriguée de 10 000 hectares dans l'Etat de Taraba (79,219 dollars US).

Conçu pour accroitre la capacité de production et l'efficacité de la transformation, ce projet renforcera l'autosuffisance alimentaire, dynamisera le secteur agricole et soutiendra le développement économique général de l'Etat, ainsi qu'un parc industriel dans l'Etat de Taraba (91,232 dollars US), une initiative conçue pour accélérer l'industrialisation locale et la diversification économique grâce à la mise en place d'un écosystème industriel moderne et intégré.

Ces approbations, faut-il le souligner, s'inscrivent en droite ligne des objectifs de développement durable (Odd) des Nations unies, contribuant directement à la réalisation de l'Odd2, faim « zéro », del'Odd7 : énergie propre et d'un coût abordable, de l'Odd 8 : travail décent et croissance économique, de l'Odd9 : industrie, innovation et infrastructure, et de l'Odd13 : mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Grâce à ces nouveaux engagements, la Bidc continue d'approfondir son empreinte en matière de développement dans toute la région de la Cedeao.