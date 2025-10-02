Cote d'Ivoire: Financement de la filière pêche - Les acteurs initient un projet de Cotisations volontaires

Les acteurs de la filière pêche oeuvrent pour l'autofinancement de leurs activités. Selon un rapport transmis à la Rédaction le mardi 30 septembre 2025, ces derniers ont procédé à la validation du projet des Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) qui permettra d'atteindre cet objectif.

C'était au cours d'une réunion du Conseil d'administration tenue au siège de l'Interprofession de la filière pêche de Côte d'Ivoire (Interpêche-CI), à Abidjan-Treichville, le mercredi 24 septembre 2025.

Pour l'ensemble des membres, il s'agit d'une avancée significative pour financer les actions nécessaires à leur développement et à la durabilité de leur activité. Cette initiative marque ainsi un tournant dans la gestion des ressources et l'engagement des professionnels du secteur, déterminés à travailler main dans la main pour un avenir meilleur.

Habdramane Coulibaly, directeur exécutif d'Interpêche-CI a souligné l'importance des CVO dans la dynamique de financement des acteurs de la pêche qui parfois sont confrontés à des défis financiers. « L'objectif des CVO est de permettre à chaque acteur de la filière de contribuer à un fonds commun, visant à soutenir des initiatives essentielles à notre développement », a-t-il relevé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au directeur des Organisations professionnelles et de l'appui au financement (Dopaf), Yves Toto, lui, a exprimé toute sa fierté et celle du ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, au regard des progrès, notamment en termes de l'organisation, du fonctionnement et des actions concrètes menées sur le terrain par l'Interpêche-Ci dans son pour le bien-être de ses membres et la cohésion dans la filière.

Les CVO initiées seront le fondement de l'autonomisation financière qui va aider l'Interprofession à amorcer la mise en oeuvre de son Plan stratégique de développement (PSD). « Une interprofession ne peut exister sans cotisations. C'est un financement endogène, basé sur vos propres produits. Chaque bureau peut fixer le montant, et dès que l'État signe l'arrêté, cela devient obligatoire », a-t-il expliqué.

Kassogué Daouda, président du Conseil d'administration d'Interpêche-CI, encourage chacun à s'investir pleinement pour faire du projet un succès : « Ces contributions sont essentielles pour renforcer notre solidarité et notre capacité à agir collectivement ».