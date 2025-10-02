Dans le cadre de la lutte contre la rage, le gouvernement, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques a décidé de vacciner gratuitement 20 mille chiens dans la commune d"Abobo, du 1er au 9 octobre 2025.

L'annonce a été faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, le mardi 30 septembre 2025, à la mairie d'Abobo. C'était à l'occasion de la commémoration de la 19e journée mondiale de lutte contre la rage.

Le ministre Sidi Touré invite donc toux ceux qui ont des chiens, des mangoustes, des singes ou tout autres animaux de compagnie sont invités à les amener dans les postes de vaccination prévus à cet effet. « Ces postes de vaccination fonctionneront de 8 heures à 17 heures.

Car nous savons que la lutte contre la rage ne connait ni repos, ni répit. Parallèlement, ces postes fixes seront associés avec six postes mobiles qui sillonneront en permanence la commune d"Abobo », a indiqué le ministre.

A l'en croire, ces équipes ne se contenteront pas de vacciner seulement, elles sensibiliseront et accompagneront les populations dans la prise en charge de leurs animaux. « Chaque animal vacciné recevra de ce fait, un carnet de vaccination officiel et on pourra l'enregistrer dans les bases de données du ministère des Ressources animales et halieutiques », a dit Sidi Touré.

Cette action ne s'arrête pas aux animaux qui ont des propriétaires, car les chiens errants constituent un véritable problème dans la commune d"Abobo et ils maintiennent la circulation du virus dans cette commune. « Ces chiens sont les principales causes, mais surtout le principal maillon faible de la chaîne de protection. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme spécifique de capture et de vaccination de ces animaux pour vous protéger et protéger vos enfants », a souligné Sidi Touré.

En effet, des équipes spécialisées procéderont à la capture des chiens errants dans la commune d"Abobo. Et ils seront temporairement hébergés dans un refuge aménagé à cet effet avant d'être vaccinés.

Il rappelé que cette année, la rage a déjà causé le décès de 26 personnes en Côte d'Ivoire. « La commune d'Abobo qui nous reçoit aujourd'hui n'a pas été épargnée, car au cours du mois de février 2025, une jeune fille de 12 ans pleine d'avenir est décédée de cette maladie », a déploré le ministre.

Toutefois, Sidi Touré reste optimiste quant à l'élimination de la rage en Côte d'Ivoire. « L'organisation mondiale de la santé animale nous enseigne qu'il suffit de vacciner 70% de la population canine d'un pays pour éliminer la rage », dit-il, précisant que le gouvernement a adopté depuis 2018, un programme national de lutte intégrée contre la rage en vue de son élimination à l'horizon 2030.

« La mise en oeuvre de ce plan a permis de gérer plus de 78 foyers de rage à travers la vaccination d'au moins 600 000 chiens et la prise en charge gratuite de plus de 5000 personnes mordues », a déclaré Sidi Tiémoko Touré.

Le maire Kandia Camara, a exprimé sa gratitude au gouvernement pour avoir choisi sa commune pour abriter cette cérémonie. « La mairie se tient aux côtés de l'Etat et de ses partenaires pour accompagner toutes les initiatives visant à protéger nos familles, nos enfants et nos animaux », a déclaré Kandia Camara, lançant un appel à la responsabilité collective, car la rage n'est pas seulement l'affaire des autorités, elle concerne tout le monde.

« A Abobo, nous prenons l'engagement d'être au rendez-vous de cette lutte. La mairie restera mobilisée pour zéro décès dû à la rage dans notre commune et partout en Côte d'Ivoire », a-t-elle promis.

Le directeur de cabinet adjoint, le professeur Soro Kountélé, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a rappelé que la rage est une maladie mortelle à 100%.

« Toutes les 9 minutes, une personne décède de rage dans le monde », a-t-il déploré. Pour lui, cette extrême gravité de la rage doit interpeler tout le monde sur l'importance d'une union des forces pour traquer et éradiquer cette maladie dont l'apparition des premiers symptômes est en même temps l'annonce d'une mort certaine.

Selon lui, la rage est d'abord une maladie des animaux, transmissible à l'homme par les mammifères à sang chaud, par morsures, griffures et par léchage. « Parmi ces animaux, le chine est en cause dans 99% des cas de rage humaine », a-t-il déploré.