Cote d'Ivoire: Adressage des voies dans le district autonome d'Abidjan - L'opération prend fin le 31 décembre

L'opération d'adressage des voies dans le district autonome d'Abidjan est prévue pour s'achever le 31 décembre 2025. L'information a été donnée par le directeur de l'adressage, de la rénovation et de la restructuration urbaine, Alphonse N'Guessan, le mardi 30 septembre 2025, à la maison de presse au Plateau.

Il s'exprimait à l'occasion de la troisième édition de la matinale du Bâtir, initiée par la direction de la communication et des relations publiques du ministère de la Construction, du logement et l'urbanisme. Sur le thème : « Adressage des rues, rénovation urbaine et restructuration des quartiers précaires : quel apport pour le renouveau d'Abidjan ? ».

Le directeur de l'adressage, de la rénovation et de la restructuration urbaine, Alphonse N'Guessan, a souligné qu'il s'agit dans le cadre du projet d'adressage, de faciliter le repérage sur le territoire à travers un référentiel unique d'adressage qui consiste à donner un numéro et un code.

« Le développement des outils digitaux devrait permettre d'améliorer substantiellement le commerce, l'économie et singulièrement l'économie digitale », dit-il, précisant que l'adressage d'Abidjan a couvert les communes du District autonome d'Abidjan, c'est-à-dire les dix anciennes communes plus les trois périphériques à savoir Anyama, Bingerville et Songon.

« Il s'agit d'adresser tout le territoire d'Abidjan à l'exception des quartiers précaires », a insisté Alphonse N'Guessan. A l'en croire, le territoire d'Abidjan, près de 17000 voies ont été identifiées auxquelles il faut donner des noms uniques sur le territoire national.

Il s'agit en outre, de mettre en place un référentiel unique d'adresse, donner des adresses à l'ensemble de la population aussi bien les personnes physiques, morales et faciliter le repérage sur le territoire. Ce projet, dit-il, a coûté 12 milliards de Fcfa dont 10 milliards de Fcfa financés par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, 2 milliards de Fcfa.

"Ce projet permet globalement de donner des adresses à 500 mille entités, de panneauter des voies sur le territoire en vue de faciliter la circulation. C'est un travail de trois années qui est en train de s'achever. Le gouvernement a décidé de faire de l'adressage un outil de développement.

Aujourd'hui, ce projet est en train de se dupliquer sur l'ensemble du territoire national et normalement à l'horizon 2030, c'est une quinzaine de villes qui doivent être adressées au niveau national. Ce qui devrait porter la population urbaine à plus de 75% d'avoir une adresse", fait-il observer.

Par ailleurs, Alphonse N'Guessan, a relevé qu'en 2024, ce sont 199 quartiers qui ont été identifiés à Abidjan, près de 20% des populations qui vivent dans ces quartiers ce qui veut dire qu'Abidjan, une personne sur cinq vit dans un quartier précaire. « L'Etat de Côte d'Ivoire a décidé de trouver une solution durable avec l'implication des habitants de ces quartiers », a déclaré Alphonse N'Guessan.