Afrique: Addis-Abeba accueillera en décembre la première Conférence africaine sur l'efficacité énergétique

La Commission africaine de l’énergie (AFREC) organise, les 10 et 11 décembre 2025 à Addis-Abeba, en Ethiopie, la première Conférence africaine sur l’efficacité énergétique. Cette rencontre vise à promouvoir l’efficacité énergétique comme levier de croissance et de développement durable sur le continent.

Selon le communiqué, cet événement s’inscrit dans le cadre de l’Alliance africaine pour l’efficacité énergétique, lancée lors de la COP29, et vise à accélérer la coopération régionale dans ce domaine.

Précédée de sessions de formation spécialisées les 8 et 9 décembre, la conférence marquera l’opérationnalisation officielle de l’Alliance, une plateforme rassemblant gouvernements, partenaires de développement, investisseurs, entreprises et société civile. L’objectif est de favoriser le partage de connaissances, le plaidoyer et la mobilisation de financements pour soutenir la transition énergétique africaine.

« L’efficacité énergétique est la principale ressource de l’Afrique pour le développement durable. Elle réduit les émissions, diminue les coûts et stimule une croissance inclusive », a déclaré Rashid Ali Abdallah, directeur exécutif de l’AFREC. Selon lui, la conférence constituera une étape majeure pour consolider les partenariats et les financements nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par l’Union africaine.

Le continent africain reste confronté à un double défi : étendre l’accès universel à l’énergie moderne tout en luttant contre le changement climatique. Aujourd’hui, près de 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité et près d’un milliard manquent encore de solutions de cuisson propre, tandis que l’urbanisation et l’industrialisation continuent de faire croître la demande en énergie.

La rencontre fait suite à l’adoption de la Stratégie et du Plan d’action pour l’efficacité énergétique en Afrique (AfEES), approuvés en 2025 par le Conseil exécutif de l’Union africaine. Ce document recense plus de cent actions dans les secteurs clés tels que l’énergie, l’industrie, les transports, le bâtiment et l’agriculture. Il a pour objectif d’améliorer la productivité énergétique de 50 % d’ici 2050 et de 70 % d’ici 2063.

Le programme de la conférence comprendra des panels ministériels, des sessions techniques, un forum sur l’investissement, ainsi que des rencontres de réseautage. Les organisateurs espèrent que ces échanges aboutiront à des engagements concrets en faveur de l’efficacité énergétique sur le continent.