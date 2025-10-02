Soudan: Forum de SUNA et Kamil Idris... Message du pays des Nations Unies

Premier Ministre, Dr Kamil Idris, est rentré au pays hier, Mercredi, 1er Octobre, portant nombreux de sujets et dossiers importants après avoir participé à la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Le Premier Ministre est arrivé à l'aéroport international de Port-Soudan, où il a été accueilli par un rassemblement de population et une délégation officielle regroupant plusieurs personnalités de l'État et d'éminentes personnalités politiques.

De l'aéroport, Dr Kamil Idris s'est dirigé vers la salle de Service de Sécurité, en centre-ville. La salle était bondée de journalistes et des hommes des médias, impatients d'entendre le discours du Premier Ministre dès son retour.

À 15 heures précises, Dr Kamel Idris est arrivé, accompagné du Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khaled Al-Eiser, qui supervisait l'organisation de la conférence de presse.

Dans son discours, Kamil Idris a dit : " Nous revenons tout juste de la participation de la 80e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, au nom du Gouvernement de l'Espoir, du Soudan et de tout le peuple Soudanais. Nous avons affirmé que le peuple du Soudan est le peuple de Fierté et de dignité, de l'armée forte du Soudan et que le Soudan est un grand pays, jouit des ressources et des minéraux qui le qualifie pour l'avenir, des plus longs fleuves, des plus grandes révolutions, des plus grandes civilisations, des plus grands royaumes et des plus grands êtres humains. "

Il a ajouté : "Nous avons appelé à une politique diplomatique directe pour classifier fortement les milices comme organisations terroristes " et nous avons exigé la libération d'El Fasher et la levée du siège. Nous avons également insisté sur la souveraineté et le prestige du Soudan, ainsi que sur la nécessité de le purifier de tous les agresseurs.

Nous avons transmis ces messages au sein de tous forums officiels et en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons tenu de nombreuses réunions avec les leaders de monde, le Secrétaire Général des Nations Unies et le Président de l'Union Africaine, et nous avons trouvé une grande sympathie et un gros soutien."

Le Premier Ministre a poursuivi : " L'axe le plus important était la nécessité de purifier le pays des milices et de lever le siège d'El Fasher. Nous sommes à l'avant garde et le resterons, que ceux qui en sont satisfaits ou non. Nous avons pu transmettre ce message en toute clarté. "

De même, le Premier Ministre a abordé plusieurs dossiers d'actualité, qui incluent sa visite en Arabie Saoudite, qu'il a qualifiée d'importante, ayant permis de conclure un partenariat stratégique. Il a également abordé la question des sanctions américaines contre le Soudan, abordée lors des réunions et discussions avec des responsables de l'administration américaine, ainsi que la levée du siège d'El Fasher et de toutes les villes assiégées, et le dialogue soudano-soudanais, fondé sur un consensus relatif, propice à la stabilité et à la renaissance du pays.

Les questions de corruption et de lutte contre la contrebande ont également été abordées dans la stratégie, les préoccupations et les plans du Gouvernement de l'espoir. La question du retour du Soudan au sein de l'Union Africaine a également été évoquée par les dirigeants de l'Union et les responsables africains, d'autant plus que l'Union africaine a cruellement besoin du Soudan, qui est considéré comme l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine.

Il a conclu son discours en remerciant tous ceux qui ont contribué à ce voyage historique.

Il a ajouté :" Je tiens à remercier le Président du Conseil de Souveraineté, qui a été en contact quotidien avec nous, les chefs d'État, le Secrétaire général des Nations Unies, le Secrétaire général de la Ligue arabe, le Président de l'Union africaine, la délégation qui nous accompagne dans ce voyage historique, la Mission du Soudan aux Nations Unies et l'ambassade dirigée par l'Ambassadeur Mohamed Abdalla Idris.

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a démenti et a affirmé l'absence de famine au Soudan, soulignant que les informations circulées par certains médias et organisations ne reflètent pas la réalité. Il a expliqué que ce qui se passe est un siège dans certaines régions, comme El Fasher, exigeant une action immédiate de la communauté internationale pour le lever.

Lors du Forum médiatique à Port-Soudan, Dr Idris a souligné que le Soudan avait complètement dépassé les discours sur la famine et que de telles allégations ne seraient pas autorisées à être répétées.

Il a également annoncé que la jeunesse était la pierre angulaire du Gouvernement de l'espoir, dévoilant des plans visant à l'autonomiser via des projets de logement et des programmes productifs qui les permettront de contribuer efficacement au développement.

Par ailleurs, Le Ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khaled Al-Eiser, a révélé la vérité derrière son apparence en brandissant son téléphone lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Ministre a expliqué que le but de l'appel téléphonique était d'assurer la diffusion du discours par l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) et la Télévision du Soudan, démentant ainsi les informations circulant sur certaines plateformes électroniques selon lesquelles il filmait.

Al-Eiser a affirmé l'engagement du ministère à diffuser les événements internationaux du Soudan de manière directe et transparente, conformément aux normes médiatiques officielles.

La conférence s'est conclue par un échange animé entre les journalistes et les membres de délégation à la conclusion de la conférence. Dr Kamel Idris a salué les participants, tandis que certains journalistes ont salué et échangé la parole avec le Premier Ministre.

Quant à la lutte contre la corruption, le Premier Ministre, le Dr Kamel Idris, a reconnu l'existence de la corruption au sein des institutions de l'Etat et s'est engagé à la combattre par des mesures anti-corruption. Il a ajouté que tous les ministres du Gouvernement de l'Espoir signeraient des déclarations de responsabilité pour lutter contre la corruption financière et administrative. Il a ajouté : " Nous sommes à l'avant-garde, nous sommes au sommet, que ceux qui sont satisfaits ou non. "

Concernant le Grand Barrage de la Renaissance et dans un autre contexte, il a révélé avoir mené des études détaillées des implications du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne dans le cadre de la diplomatiques directe avec l'Égypte et l'Éthiopie, afin d'éviter des catastrophes similaires aux récentes inondations qui ont frappé le pays.

Il a également indiqué que la délégation Soudanaise participant aux réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies était parvenue à des accords lors de réunions avec le Président de l'Union Africaine, le Président de la Commission de l'Union et plusieurs chefs d'État concernant le retour du Soudan au sein de l'Union Africaine, tout en le qualifiant de question de temps.

Il a expliqué que c'est l'Union africaine qui a davantage besoin du retour du Soudan, et non l'inverse, d'autant plus que le Soudan est l'un des États fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine. Il a pris note de la forte réaction des dirigeants africains et a souligné que le retour n'était qu'une question de temps. Il a souligné l'existence d'engagements convenus dans le cadre d'un Soudan fort, et non brisé.

Dr, Kamil Idriss a évoqué les résultats de sa récente visite au Royaume d'Arabie Saoudite, à la tête d'une délégation de haut niveau, soulignant qu'il s'agissait de l'une de ses visites les plus importantes.

Quant au siège d'El Fasher, Dr Idris a dit : " Nous avons appelé la communauté internationale, lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, à désigner les Forces de Soutien Rapide comme milice terroriste et à lever le siège d'El Fasher. "

En conclusion de son allocution, il a indiqué que la délégation avait discuté la levée du siège d'El Fasher et d'autres villes comme Dilling et Kadugli, ainsi que du dossier de l'aide humanitaire aux Nations Unies, soulignant que l'armée progressait à El Fasher. Il a ajouté que toutes les organisations non gouvernementales internationales étaient prêtes à mener des opérations de largage aérien dans la ville et que toute partie - milice ou rebelle - serait sanctionnée en cas d'obstruction à ces opérations. Il a également révélé les discussions détaillées qu'il avait eues avec l'administration américaine et les organisations humanitaires au sujet des sanctions américaines, qu'il a qualifiées d'injustes.