Soudan: Dr Salma Abdel-Jabbar salpue les sacrifices des forces armées

2 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil souverain, Dr Salma Abdel Jabbar Al-Mubarak, a salué les sacrifices des Forces armées, des autres forces de sécurité dans la lutte contre la milice terroriste Al-Daglo, soulignant leur engagement pour l'unité, la stabilité et l'intégrité du Soudan.

Lors de sa visite aux blessés à l'hôpital militaire de Meroe, elle leur a souhaité un prompt rétablissement faisant allusion au rôle héroique des forces armées face aux conspirations et menaces externes.

Elle a également insisté sur l'importance du rôle de la résistance populaire et des mobilisés dans le soutien aux forces armées.

Dr Salma a visité l'usine de transformation de légumes et fruits de Karima ainsi que l'usine d'emballage alimentaire de Wadi Al-Sundus, appelant à renforcer les partenariats public-privé, attirer les investissements et réviser les lois sur l'investissement afin de protéger les investisseurs locaux et étrangers.

