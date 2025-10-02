Soudan: Le Ministère de la Santé de l'État de Gazeira accueille une délégation de L'OMS

2 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le représentant du directeur général du ministère de la Santé de l'État de Gazeira, Dr. Omar Youssef Al-Tay, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), conduite par Al-Hassan Abdelrazzaq, qui a indiqué que l'organisation envisage de mettre en oeuvre de vastes interventions pour renforcer la lutte contre les maladies, affirmant l'engagement de l'OMS à appuyer les efforts du ministère de la Santé visant à stabiliser la situation sanitaire dans l'État.

Pour sa part, le représentant du directeur général du ministère de la Santé a salué le soutien continu que l'organisation n'a cessé d'apporter au secteur de la santé, la considérant comme le principal partenaire des programmes et activités du ministère. Il a également souligné la pleine coordination entre l'organisation et le ministère afin de réduire les fièvres endémiques selon des plans permettant d'atteindre les objectifs escomptés.

