Soudan: Le Ministère de la Santé de l'État de Gazeira accueille une délégation de L'OMS

Le représentant du directeur général du ministère de la Santé de l'État de Gazeira, Dr. Omar Youssef Al-Tay, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), conduite par Al-Hassan Abdelrazzaq, qui a indiqué que l'organisation envisage de mettre en oeuvre de vastes interventions pour renforcer la lutte contre les maladies, affirmant l'engagement de l'OMS à appuyer les efforts du ministère de la Santé visant à stabiliser la situation sanitaire dans l'État.

Pour sa part, le représentant du directeur général du ministère de la Santé a salué le soutien continu que l'organisation n'a cessé d'apporter au secteur de la santé, la considérant comme le principal partenaire des programmes et activités du ministère. Il a également souligné la pleine coordination entre l'organisation et le ministère afin de réduire les fièvres endémiques selon des plans permettant d'atteindre les objectifs escomptés.