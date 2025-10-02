Cote d'Ivoire: Adiaké - Hien Yacouba Sié offre 35 millions de bourses et de kits scolaires aux élèves

Comme chaque année, le député-maire d'Adiaké, Hien Yacouba Sié, a tenu à accompagner les élèves et enseignants de sa circonscription à l'orée de la rentrée scolaire. Le mardi 30 septembre 2025, une cérémonie de remise de bourses d'études, de kits scolaires et de matériels didactiques, estimés à 35 millions de FCFA, s'est tenue dans les jardins de la mairie d'Adiaké. L'événement s'est déroulé en présence des autorités préfectorales et municipales, des responsables locaux de l'Éducation nationale et des chefs traditionnels.

Représentant son époux, madame Marie-Laure Sié a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces dons : « Ces kits ne sont pas seulement pour écrire vos leçons ou faire vos devoirs, mais pour écrire votre propre histoire. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être studieux, respectueux et ambitieux. L'avenir d'Adiaké, c'est vous ». Elle a rappelé que ce geste vise à offrir à chaque enfant les mêmes chances de réussite, réduire les inégalités et soulager les parents en ce début d'année scolaire.

Au total, 3 000 kits scolaires ont été distribués aux élèves du CP1 à la Terminale, à raison de 200 kits par niveau, ainsi que 60 bourses d'études destinées aux plus méritants. Les établissements scolaires du département (Adiaké, Assinie et Etuéboué) ont également bénéficié de dotations en matériels didactiques pour améliorer l'encadrement pédagogique.

Au nom des bénéficiaires, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire d'Adiaké, Nguessan Kouamé, a exprimé sa gratitude au donateur pour son engagement constant en faveur de l'éducation. Le préfet du département, Koffi Yao Claude, a pour sa part salué cette initiative, réaffirmant la priorité que l'État accorde à l'école et invitant les élèves ainsi que les enseignants à valoriser ces appuis afin d'obtenir de meilleurs résultats en fin d'année scolaire.

À travers cette action, Hien Yacouba Sié confirme son attachement à la promotion de l'excellence scolaire et à l'égalité des chances, faisant de l'éducation un levier majeur de développement pour Adiaké.