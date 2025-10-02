Cote d'Ivoire: Gnobo Paul à Abengourou - Un bilan de santé et des acquis renforcés pour les mutualistes

Le président du Conseil d'administration de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (MUGEFCI), Gnobo Paul, s'est rendu à Abengourou le 1eᣴ octobre dernier pour superviser la troisième opération de bilan de santé organisée par la mutuelle.

Selon lui, cette initiative vise à dépister des maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale ou encore l'arthrose. « Les cas détectés bénéficieront d'un suivi médical et d'une prise en charge gratuite par la MUGEFCI », a-t-il rassuré.

En marge de cette opération, le PCA a échangé avec les mutualistes et présenté plusieurs avancées récentes. Désormais, la carte de membre, autrefois fixée à 10 000 F CFA, est délivrée gratuitement. Le taux de prise en charge pharmaceutique est passé de 70 % à 80 %, une évolution majeure après plus d'un demi-siècle d'existence.

Il a également rappelé que le bilan de santé annuel gratuit profite chaque année à un nombre croissant d'adhérents : 12 000 en 2023, 15 000 en 2024 et plus de 17 000 en 2025. Pour les fonctionnaires souffrant d'insuffisance rénale, la mutuelle a investi dans une vingtaine de dialyseurs, ramenant le coût de la séance à seulement 1 750 F CFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La MUGEFCI poursuit en parallèle la construction de représentations régionales modernes pour se rapprocher davantage de ses adhérents. Sur le plan international, elle a obtenu les certifications ISO 9001 et 27001, gages de qualité et de performance, la positionnant parmi les mutuelles africaines les plus performantes.

Enfin, Gnobo Paul a annoncé de nouvelles perspectives : relever le taux de prise en charge pharmaceutique à 90 % et élargir la liste des médicaments remboursés, actuellement fixée à 7 000. Autant d'initiatives qui renforcent la couverture sanitaire et sociale des fonctionnaires ivoiriens.