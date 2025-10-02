Cote d'Ivoire: Forum « Invest In District Autonome des Savanes » - Durant 2 jours, les potentialités économiques du district 'vendus'

Le Forum « Invest In District Autonome des Savanes » s'est tenu les 26 et 27 septembre 2025 à Korhogo, capitale régionale du district. Placé sous le haut patronage de Tiémoko Meyliet Koné, vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, et sous le parrainage de Robert Beugré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, l'événement a constitué une véritable vitrine pour le développement du nord du pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux régions conduit par le Cepici, qui organise, à travers le concept national « Invest In », une série de forums économiques et touristiques destinés à valoriser les potentialités locales et à promouvoir les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires des régions de Côte d'Ivoire.

Elle contribue à la mise en oeuvre du Pilier 5 du Plan national de développement (Pnd 2021-2025), lequel met l'accent sur un développement territorial équilibré, fondé sur la valorisation des ressources économiques locales, le renforcement des pôles de croissance régionaux et la promotion d'un modèle inclusif et durable.

Le forum a favorisé des échanges de partenariats entre investisseurs, décideurs publics et privés ainsi que porteurs de projets. Véritable catalyseur d'investissements structurants, il a mis en lumière les atouts économiques, sociaux et culturels du District des Savanes afin de renforcer son positionnement comme hub économique du nord de la Côte d'Ivoire et plateforme régionale d'échanges.

L'événement a permis de stimuler la création de richesses, d'encourager l'émergence de projets innovants et de promouvoir des initiatives à fort impact socio-économique, notamment dans les secteurs agricole, minier, énergétique, artisanal et touristique.

De manière spécifique, le Forum « Invest In District Autonome des Savanes » a promu le District comme destination propice aux activités économiques et aux investissements durables ; présenté les secteurs porteurs et les projets prioritaires aux investisseurs ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers ; facilité le dialogue et la conclusion de partenariats entre les parties prenantes locales, nationales et internationales ; valorisé le savoir-faire artisanal, le patrimoine culturel et les potentialités touristiques de la région ; encouragé l'entrepreneuriat local, avec un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes et des femmes.

Pendant deux jours, le Forum a réuni des décideurs publics, des opérateurs privés, des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants de la société civile, créant un cadre propice à l'accélération des investissements privés, à la dynamisation du tissu économique régional et à la consolidation de la place de la Côte d'Ivoire comme pôle de croissance attractif en Afrique de l'Ouest.