Afrique: Ouverture à Marrakech des travaux de la 5e édition du World Power-to-X Summit

Les travaux de la 5e édition du World Power-to-X Summit ont débuté, mercredi à Marrakech, avec la participation de responsables gouvernementaux, de décideurs politiques stratégiques, d'innovateurs pionniers et de leaders d'opinion universitaires. Favoriser la collaboration, la créativité et l'échange dans le domaine de l'hydrogène vert

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l'échange dans le domaine de l'hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d'accélérer la transition énergétique mondiale.

Organisé par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies Nouvelles (IRESEN), sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, et en partenariat avec l'Agence marocaine pour l'énergie durable (Moroccan Agency for Sustainable Energy - Masen), Cluster Green H2, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cet événement constitue une plateforme dynamique pour la coopération interrégionale, les investissements à forte valeur ajoutée et l'innovation prospective.

Promouvoir l'offre marocaine en matière d'hydrogène vert

Le Sommet mondial Power-to-X se veut également un carrefour international majeur qui permettra de promouvoir l'offre marocaine en matière d'hydrogène vert, d'explorer les projets phares du Royaume dans ce domaine et de mettre en exergue le rôle du Maroc en tant que pôle énergétique mondial clé.

En outre, ce conclave d'envergure représente un espace privilégié de réflexion et une occasion idoine pour lancer des initiatives et des projets communs, tout en faisant la lumière sur les dernières innovations dans le domaine de l'hydrogène vert et des technologies "Power-to-X".

Il offre aussi l'opportunité pour conclure des accords sur l'hydrogène vert, explorer et exploiter les mécanismes financiers pour mobiliser des capitaux, attirer des financements et accélérer le déploiement du "Power-to-X".

Les sessions interactives programmées dans le cadre de cette rencontre, permettront ainsi d'identifier les besoins essentiels en infrastructures portuaires, pipelines, stockage et logistique afin d'accélérer le commerce international de l'hydrogène vert, initier des partenariats stratégiques en matière d'infrastructures, et discuter des avancées révolutionnaires du "Power-to-X" pour développer des solutions énergétiques durables.

Le Royaume dispose de tous les atouts

S'exprimant lors d'un panel organisé par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, les participants à la 5e édition du World Power-to-X Summit

ont relevé que le Royaume dispose de tous les atouts susceptibles de renforcer sa position comme hub énergétique régional et mondial pour l'hydrogène vert, notamment des ressources renouvelables abondantes, un avantage concurrentiel significatif, une main-d'oeuvre qualifiée et des établissements dédiés à l'innovation et à la recherche scientifique.

Dans ce cadre, le directeur général de l'IRESEN, Samir Rachidi, a affirmé que l'institut oeuvre à développer une infrastructure de recherche intégrée dans le domaine de l'énergie verte dans l'optique de renforcer la position du Maroc en tant qu'acteur clé de la transition énergétique, à travers notamment des partenariats stratégiques avec des institutions nationales et internationales, à l'image de la coopération fructueuse entre le Maroc et la France, concrétisée par des projets et programmes communs qui soutiennent l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables.

Il a également passé en revue les aspects de coopération et de partenariat avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), qui a contribué au développement des technologies "Power-to-X" au Maroc, rapporte la MAP.

Le président directeur général de MASEN, Tarek Ameziane Mouffadal, a, de son côté, fait remarquer que le Maroc est devenu une référence mondiale dans le domaine de la transition énergétique et du développement durable, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), Chakib Alj, a mis en avant la détermination du Maroc à s'imposer comme un leader dans ce domaine.