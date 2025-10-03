Afrique: « L'Afrique a un incroyable talent » - Un tremplin pour les artistes du continent

Comblant le manque de soutien et de ressources, via les auditions ouvertes, le concours « L'Afrique a un incroyable talent » permet aux jeunes artistes de faire valoir leur génie créatif devant un jury et un public plus large.

Sa troisième édition dont les auditions ont débuté depuis septembre en Côte d'Ivoire se veut une belle occasion pour les candidats de tirer parti de cette opportunité afin de développer leur carrière à l'international.

« L'Afrique a un incroyable talent » met en lumière des artistes prometteurs en leur offrant une vitrine exceptionnelle et parfois en leur donnant l'occasion de décrocher des opportunités pour lancer leur carrière artistique. Ce concours leur permet de se mesurer à d'autres artistes, de recevoir des critiques constructives de la part d'un jury composé d'experts et de se produire sur scène devant un public exigeant.

Pour cette première phase des Battle qui réunit plus de quatre cents jeunes artistes de la sous-région Afrique francophone, chaque participant doit montrer non seulement une maîtrise technique exceptionnelle de son instrument ou de sa voix, mais aussi une sensibilité artistique et une capacité à interpréter des oeuvres avec émotion et originalité.

En effet, cet événement vise, en d'autres termes, à repérer, accompagner et propulser des jeunes talents de la scène culturelle africaine. En tant qu'incubateur d'artistes, « L'Afrique a un incroyable talent » est un véritable tremplin pour les jeunes talents à travers, entre autres, un programme d'accompagnement comprenant master class, formation et rencontre avec des acteurs clés de l'industrie culturelle, notamment des producteurs, des managers, des représentants des labels. Il s'agit donc de développer les compétences professionnelles et artistiques afin de permettre aux jeunes talents d'évoluer durablement.

« L'Afrique a un incroyable talent » se fonde sur l'idée que l'Afrique regorge de jeunes talents souvent en manque de soutien et de ressources pour se développer pleinement. Ce programme a été pensé pour combler ce vide. L'événement ne se limite pas à la promotion, mais travaille également sur le développement des compétences artistiques et professionnelles des jeunes talents africains afin qu'ils puissent évoluer de manière pertinente et durable dans leur carrière.

En se fondant sur la vision que chaque talent mérite d'être découvert et reconnu, cet événement consolide l'engagement du comité d'organisation en tant que catalyseur de transformation pour la jeunesse africaine. Dans une perspective à long terme, « L'Afrique a un incroyable talent » incarne l'esprit du comité d'organisation en utilisant la musique et les arts vivants comme outil d'émancipation, de développement professionnel et de renforcement identitaire pour les jeunes artistes du continent.

Porté par un jury composé des artistes de renommée dont Fally Ipupa, Angélique Kidjo, Claudia Tagbo, durant dix semaines, l'événement sera diffusé dans plus de vingt pays d'Afrique francophone via des chaînes télévision partenaires, notamment A+, Canal 2 international au Cameroun, l'ORTM au Mali, la RTB au Burkina Faso, la RTI en Côte d'Ivoire, TFM au Sénégal. Avec plus d'un million de fans, « L'Afrique a un incroyable talent » continue de tisser des liens privilégiés avec le public, en adaptant ses contenus pour la mobilité et le digital, incluant le spectateur dans des jeux de pronostics.