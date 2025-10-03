Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au Palais de la Présidence une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS), consacrée à l'examen de la situation sécuritaire du pays, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre.

À l'issue des échanges, le CNS a souligné la nette amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le Conseil s'est particulièrement félicité du lancement de l'opération de sécurisation baptisée « Espérance », destinée à garantir un scrutin présidentiel paisible et crédible. Cette opération mobilise 44 000 éléments des Forces de Défense et de Sécurité, déployés à travers le pays dans le cadre de patrouilles mixtes, motorisées et pédestres.

Le CNS a également salué la réussite d'un exercice de simulation réalisé en septembre, prélude à l'opération « Espérance », ayant permis de renforcer la synergie d'action entre les différentes unités engagées.

Le Chef de l'État a adressé ses félicitations aux ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi qu'aux Grands Commandements, pour leur rôle dans la préparation de ce dispositif sécuritaire. Il a également encouragé tous les acteurs politiques et institutionnels à oeuvrer pour un climat apaisé lors du scrutin.

Toutefois, le CNS a exprimé ses préoccupations face à la multiplication de propos haineux, xénophobes ou subversifs depuis la publication de la liste des candidats par le Conseil Constitutionnel, le 8 septembre dernier. Le Conseil a rappelé que, conformément à l'article 138 de la Constitution, les décisions du Conseil Constitutionnel sont définitives et insusceptibles de recours, et que toute contestation expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi.

En conséquence, les ministres en charge de la Justice et de la Sécurité ont reçu pour instruction de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer l'ordre public, y compris l'interdiction de manifestations visant à contester ces décisions.

Le Président Ouattara a par ailleurs salué l'engagement des chefs traditionnels, des guides religieux et des acteurs de la société civile, dont les initiatives contribuent à préserver la paix et la cohésion sociale.

En conclusion, le Chef de l'État a tenu à rassurer les Ivoiriens ainsi que les communautés étrangères vivant en Côte d'Ivoire sur le bon déroulement du processus électoral, qui se tiendra, selon lui, dans la sérénité et la sécurité.