Afrique: Dakar abrite la première édition du Salon international des médias d'Afrique en fin octobre

Dakar — La première édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA) va se tenir du 27 au 30 octobre à Dakar autour du thème central: "L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias", à l'initiative de la Maison de la Presse Babacar Touré.

La cérémonie d'ouverture se tiendra au King Fahd Palace en présence des hautes autorités de l'Etat, des responsables d'institutions nationales et internationales, des figures emblématiques du journalisme et de l'audiovisuel africain, indique un communiqué transmis à l'APS.

Des acteurs du secteur médiatique et audiovisuel (journalistes, techniciens, éditeurs, producteurs, diffuseurs, cinéastes), des régulateurs et associations professionnelles des médias, des organisations professionnelles des médias (associations, syndicats) sont également attendus à cette rencontre.

Les créateurs de contenus (jeunes entrepreneurs, influenceurs), la société civile, les sponsors, les partenaires commerciaux, les institutions (Gouvernement, Assemblée nationale, universités, école de formation, ONG, ambassades, institutions panafricaines) y prendront également part.

Cette première édition dont une partie des activités vont se dérouler à la Maison de la Presse Babacar Touré, verra également la participation des fabricants de matériels numériques et audiovisuels.

"Le SIMA ambitionne de réunir des personnalités de haut rang dont la présence contribuera à rehausser le prestige de l'événement et à renforcer son rayonnement continental et international", indique le texte.

Le Salon international des médias d'Afrique est articulé autour de plusieurs sous-thèmes tels que le financement et l'économie des médias, l'impact des mutations technologiques, dont l'Intelligence Artificielle, les enjeux éthiques et déontologiques, le rôle de la régulation et de la formation professionnelle.

Selon les organisateurs, le thème central interroge les fondements du paysage médiatique africain : "Quel narratif pour les médias africains ?", "Quels contenus pertinents à produire et diffuser ?", "Quelle souveraineté informationnelle dans un monde globalisé ?".

Les participants vont plancher sur le genre journalistique notamment la chronique et l'interview, l'économie des médias africains, la désinformation, le Fake news et la régulation.

Ils vont également réfléchir sur la géopolitique médiatique à savoir le rôle et le positionnement de l'Afrique mais aussi sur genre et médias c'est-à-dire les représentations, l'accès et le leadership.