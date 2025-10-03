A l'approche de la présidentielle du 25 octobre prochain, la tension monte en Côte d'Ivoire où la plateforme de l'opposition composée du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l'ex-président Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) dirigé par Tidjane Thiam, a appelé à manifester demain, 4 octobre 2025, contre un quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara et l'exclusion de ses leaders du processus électoral.

Et ce, dans un contexte où les arrestations de militants de l'opposition, contribuent à alourdir une atmosphère sociopolitique déjà délétère.

Les risques de dérapages et de débordements restent grands

Les dernières en date étant celles de trois Secrétaires généraux adjoints du PPA-CI, intervenues le 30 septembre et le 1er octobre derniers. Entre autres, il leur est reproché des faits de « troubles à l'ordre public » et d'« atteinte à l'autorité de l'Etat ». Toutes choses qui les ont conduits dans les geôles du Pôle pénitentiaire d'Abidjan.

Avant eux, Marie Odette Lorougnon, vice-présidente du même parti, avait été gardée à vue pendant plus de 72 heures, avant d'être libérée. C'est dire le climat de défiance qui règne entre l'opposition et le pouvoir, à l'approche de cette présidentielle qui cristallise les passions. Et c'est peu dire qu'aussi justifiées qu'elles puissent être, ces procédures judiciaires ne sont pas de nature à pacifier les esprits. Toujours est-il que cet appel à la mobilisation des militants des deux plus grands partis d'opposition, qui se veut une démonstration de force, fait craindre le pire.

D'autant plus qu'elle n'est pas du goût des autorités d'Abidjan qui font face à une levée de bouclier de l'opposition, demandant la réintégration de ses leaders sur les listes électorales. Lesquelles autorités sont décidées à faire preuve de fermeté pour que force reste à la loi. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec toutes ces crispations à seulement une semaine de l'ouverture de la campagne électorale, la Côte d'Ivoire est sur la pente raide. Et au regard de la détermination des protagonistes et du degré de montée du mercure sociopolitique, l'on se demande si le gban gban* est encore évitable.

Avec, d'un côté, une opposition qui crie à l'exclusion et à la forfaiture face au quatrième mandat du président ADO. Et, de l'autre, un pouvoir qui ne veut pas se laisser conter fleurette et qui est décidé à se donner les moyens de relever le défi de la bonne tenue de ce scrutin. En témoigne le dispositif sécuritaire mis en place, à travers le déploiement massif de forces de sécurité intérieure issues de la police et de la gendarmerie nationales, mais aussi de forces de défense nationale composées de militaires. Le décor est donc planté.

Et les risques de dérapages et de débordements restent grands dans une Côte d'Ivoire où les plaies de la crise postélectorales de 2010-2011, peinent à cicatriser, tant les rancoeurs restent encore bien tenaces. Et tout porte à croire que dans ce bras de fer qui se dessine à l'horizon, les protagonistes sont dans une sorte de jeu du chat et de la souris, qui ne dit pas encore son nom.

Le pays d'Houphouët Boigny doit savoir tirer leçon de son passé

Chacun usant de malice pour ne pas porter la responsabilité d'éventuels troubles. Avec, d'une part, une opposition soucieuse de présenter une image républicaine, mais dont l'objectif semble d'aboutir à la paralysie du pays afin de contraindre le pouvoir à la négociation. Et, d'autre part, un pouvoir qui sait qu'il marche sur des oeufs, mais qui est décidé à afficher son autorité.

Autant dire qu'avec ces manifestations annoncées de l'opposition, le feu couve véritablement sous la cendre avec ces tensions préélectorales qui n'augurent pas d'un scrutin apaisé en Eburnie. Déjà, il faut craindre que les manifestations de ce 4 octobre, prévues pour se tenir dans toutes les villes du pays, ne conduisent à des violences. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça.

Au contraire, le pays d'Houphouët Boigny doit savoir tirer leçon de son passé encore récent pour s'éviter les affres d'une crise électorale dont nul ne saurait prédire ni l'ampleur ni l'issue. Il appartient aux protagonistes de mettre de l'eau dans leur vin en mettant l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus de tout. En attendant, la Côte d'Ivoire retient son souffle.

Et dans la capitale économique, Abidjan, certains commencent à faire des provisions. Signe que la psychose commence à s'installer au sein des populations. C'est dire si la Côte d'Ivoire danse sur un volcan. Et on croise les doigts pour qu'il n'entre pas en éruption tant les répercussions pourraient être lourdes de conséquences pour le pays voire au-delà de ses frontières.

*Gban gban : tambouille en langage nouchi en Côte d'Ivoire