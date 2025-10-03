Cote d'Ivoire: Prix café-cacao - Une augmentation qui tombe électoralement à pic

Bonne nouvelle pour les producteurs ivoiriens du café et du cacao. Le président Alassane Ouattara a annoncé en personne que les prix de ces spéculations vont connaître une hausse significative.

Ils passent respectivement de 1500 à 1700 et de 2200 à 2800 FCFA le kg bord-champs, pour un café et un cacao bien séchés et bien triés.

De quoi fouetter les portefeuilles du million de producteurs et des 5 autres millions de personnes qui vivent directement ou indirectement de l'or brun ou de l'or expresso dans le pays. Au-delà du portefeuille de ces acteurs de la principale filière agricole de la Côte d'Ivoire, c'est toute l'économie nationale du pays que vient booster cette hausse du prix du café et du cacao car la filière pèse 14 % dans la constitution de son PIB. Ce n'est pas rien. Ce nouveau prix du cacao dont le pays est premier producteur mondial, avec une offre d'environ 40 % des besoins du marché, va tirer sa croissance économique vers les 6,2 à 6,7 % estimée par la Banque mondiale et le gouvernement en fin 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il n'y a donc pas que la mauvaise nouvelle d'un climat politique tendu avec des exclus de la présidentielle qui font crise mine, multiplient les concertations et les déclarations de presse, loin de rassurer sur la sérénité de ce scrutin et sur la paix sociale dans le pays. Au-delà même de la lagune Ebrié, des pays voisins, pour ne pas dire toute la sous-région ouest-africaine est attentive au thermomètre social, croisant les doigts que son mercure ne recommence les yoyos dévastateurs de 2000-2002 ; 2010-2011.

De fait, les enjeux de pouvoirs, une présidentielle ici en l'occurrence, sont si importants que les embellis économiques ne suffisent pas toujours à éteindre les braises qui couvent sous les cendres du malaise social. Qu'en sera-t-il pour cette année ?

Avec cette annonce de l'augmentation du prix café-cacao, le président Ouattara est dans une logique de faire d'une pierre 2 coups. Primo, détendre le climat social avec de bonnes nouvelles de l'embellie économique, preuve que son gouvernement est attentif aux droits économiques des Ivoiriens. Du reste, avant l'augmentation du prix café-cacao, il avait annoncé une augmentation des pensions des retraités et un 13e mois pour les travailleurs salariés, payable dès fin janvier 2026. Secundo, à moins de 10 jours de l'ouverture de la campagne électorale, le président-candidat poursuit dans sa volonté de ratisser large autour de sa personne et sa gouvernance. Point donc d'eurêka à seriner en avançant que cette augmentation du prix du café-cacao est une annonce qui tombe électoralement à pic pour Alassane Ouattara.

La campagne dernière, le café coûtait 1000 à 1500 F CFA le kg ; le cacao 2000 à 2200 F CFA, et ce sont les responsables de la filière qui se tapaient les difficiles explications aux planteurs sur la mauvaise qualité des produits liés aux aléas climatiques, au mauvais entretien des plantations, à la pression des acheteurs internationaux pour que la production du café-cacao ivoirien s'inscrive dans une dynamique de développement durable, protégeant l'environnement, proscrivant le travail des enfants pour un label bio, avec une traçabilité commerciale.

Ce 1er octobre, certes les responsables de la filière étaient en amont de l'annonce présidentielle, mais presqu'en militants du RHDP, expliquant comment le gouvernement s'est investi à obtenir un « différentiel de revenu décent auprès des chocolatiers avec un gain de 450 milliards de FCFA par an qui permet de mieux rémunérer les planteurs ». Mieux ou pis, c'est selon, les planteurs triés sur le volet, venus écouter la bonne nouvelle présidentielle, étaient tous vêtus aux couleurs du RHDP. Cerise sur le gâteau de cette cérémonie aux allures d'un meeting électoral, le président de la faîtière des planteurs de caféiers et de cacaoyers a annoncé qu'ils donnaient 20 millions de FCFA au président Alassane Ouattara pour ces efforts de promotion de la filière café-cacao. Une autre annonce qui, électoralement tombe à pic elle aussi. Toute proportion d'imprévus catastrophistes gardée, pour la présidentielle du 25 octobre, ite missa est.