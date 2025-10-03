Angola: Des archéologues découvrent des vestiges d'une ancienne civilisation à Cuanza-Norte

Ndalatando — Une équipe d'archéologues angolais et français a découvert des vestiges de l'ancienne civilisation du royaume Ndongo, vieux d'environ 600 ans, dans la ville de Caculo Cabaça, commune de São Pedro da Quilemba, municipalité de Cambambe (Cuanza-Norte).

L'information a été communiquée à l'ANGOP lundi par l'entreprise chinoise China Gezhouba Group Company (CGGC), chargée de la construction du projet hydroélectrique de Caculo Cabaça.

Parmi les découvertes figurent des ossements humains et des pots en céramique, réalisés lors de fouilles menées depuis 2023 dans le cadre du Programme d'Archéologie de Sauvetage, qui vise à étudier les aspects socioculturels de la zone environnante du projet.

Les vestiges, datant des XVe et XVIIIe siècles, ont été découverts à deux endroits : la prise d'eau et la digue de fermeture, situées dans le périmètre du projet.

Selon Pascoal Álvaro, responsable de la responsabilité sociale du CGGC, la datation des ossements humains a été réalisée à l'aide de techniques biomédicales modernes dans un laboratoire médico-légal en France.

Les fouilles, qui en sont à leur huitième saison, ont été menées par neuf techniciens angolais et français du Musée national d'archéologie.

Les résultats ont été présentés le week-end dernier lors d'une formation sur les « Méthodes innovantes d'intervention archéologique », dans le cadre de la huitième mission archéologique intégrée au projet.

L'événement, organisé dans le cadre des célébrations du 27 septembre, Journée mondiale du tourisme, célébrée samedi dernier, a réuni 56 participants, dont des représentants du maître d'ouvrage (GAMEK), du service d'inspection (AIBC), de l'entrepreneur général et des sous-traitants.

La formation visait à renforcer les capacités techniques des équipes impliquées dans le projet et à promouvoir la connaissance et l'appréciation du patrimoine historique et culturel de l'Angola.

Au cours de la session, les résultats préliminaires des fouilles du site archéologique de Caculo Cabaça ont été présentés, révélant d'importants vestiges matériels liés au royaume Ndongo (XVe-XVIIe siècles).

Dans un communiqué diffusé à l'ANGOP, le CGGC a souligné que ces découvertes contribuent significativement à l'étude de l'histoire angolaise et africaine, élargissant la compréhension de l'organisation sociopolitique et culturelle des anciens royaumes de la région.

L'un des points forts de la formation a été la présentation de la technologie LIDAR (détection et télémétrie par la lumière), appliquée pour la première fois lors de fouilles archéologiques en Angola.

Cette technologie de pointe, indique le communiqué, a permis une identification plus précise des structures souterraines, favorisant ainsi des pratiques plus efficaces de préservation du patrimoine.

L'événement a également été marqué par la projection du documentaire « Nécrópoles da Barragem de Caculo Cabaça », suivie d'une séance de discussion interactive où les participants ont pu partager leurs expériences et réfléchir aux défis de la préservation du patrimoine dans le contexte du développement des infrastructures.