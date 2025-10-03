Tunisie: Un rapport sur la répression contre les artistes

En Tunisie, un rapport de l'association « Intersection » qui travaille sur les droits et les libertés, revient sur le bilan de quatre années autour de la liberté d'expression artistique. Depuis le coup de force du président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, les arrestations d'artistes ou la censure de certaines oeuvres critiquant le pouvoir ou parlant des moeurs ont été documentées par l'association qui recommande un changement législatif et un respect des droits garantis par la Constitution.

Quinze violations de la liberté artistique, parmi lesquelles huit cas de poursuites judiciaires et sept exemples de confiscation d'oeuvres ou de censure. C'est le bilan fait par l'association « Intersection » qui a enquêté sur plusieurs atteintes à la liberté d'expression artistique entre 2021 et 2025 en Tunisie.

L'exemple le plus probant est celui de l'artiste graffeur Rached Tamboura, emprisonné en 2023 et relâché deux ans plus tard après avoir purgé une peine de prison pour offense au chef de l'État. Il avait réalisé un graffiti dénonçant les propos polémiques du président Kaïs Saïed envers les migrants subsahariens.

Harcèlement judiciaire

Mais le rapport revient aussi sur des cas moins connus comme la censure de certaines scènes dans des feuilletons du ramadan, le retrait de livres parlant du président ou encore le harcèlement judiciaire de caricaturistes et de rappeurs.

L'étude parle d'une « censure systémique », qui émane « de lois archaïques » comme l'article 86 du code des télécommunications sur le trouble à l'ordre public, ou encore l'article 67 du Code pénal sur l'offense au président de la République ainsi que le décret 54, promulgué en 2022 et considéré comme liberticide par de nombreuses associations de défense des droits humains.