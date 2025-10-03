Tunisie: Un rapport sur la répression contre les artistes

3 Octobre 2025
Radio France Internationale

En Tunisie, un rapport de l'association « Intersection » qui travaille sur les droits et les libertés, revient sur le bilan de quatre années autour de la liberté d'expression artistique. Depuis le coup de force du président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, les arrestations d'artistes ou la censure de certaines oeuvres critiquant le pouvoir ou parlant des moeurs ont été documentées par l'association qui recommande un changement législatif et un respect des droits garantis par la Constitution.

Quinze violations de la liberté artistique, parmi lesquelles huit cas de poursuites judiciaires et sept exemples de confiscation d'oeuvres ou de censure. C'est le bilan fait par l'association « Intersection » qui a enquêté sur plusieurs atteintes à la liberté d'expression artistique entre 2021 et 2025 en Tunisie.

L'exemple le plus probant est celui de l'artiste graffeur Rached Tamboura, emprisonné en 2023 et relâché deux ans plus tard après avoir purgé une peine de prison pour offense au chef de l'État. Il avait réalisé un graffiti dénonçant les propos polémiques du président Kaïs Saïed envers les migrants subsahariens.

Harcèlement judiciaire

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Mais le rapport revient aussi sur des cas moins connus comme la censure de certaines scènes dans des feuilletons du ramadan, le retrait de livres parlant du président ou encore le harcèlement judiciaire de caricaturistes et de rappeurs.

L'étude parle d'une « censure systémique », qui émane « de lois archaïques » comme l'article 86 du code des télécommunications sur le trouble à l'ordre public, ou encore l'article 67 du Code pénal sur l'offense au président de la République ainsi que le décret 54, promulgué en 2022 et considéré comme liberticide par de nombreuses associations de défense des droits humains.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.