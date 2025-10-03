Tunisie: Flotille soumoud - Kaïs Saïed exige le retour immédiat des Tunisiens retenus par l'entité sioniste

Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de son entretien hier jeudi 2 octobre au Palais de Carthage avec M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer, dans les plus brefs délais, le retour des Tunisiens retenus par les forces de l'entité sioniste.

Il a précisé qu'un travail diplomatique intense et ininterrompu est mené depuis plusieurs jours, affirmant que l'État tunisien n'abandonnera jamais ses responsabilités nationales. La Tunisie, a-t-il ajouté, reste ferme et inébranlable dans ses positions de principe, et sa voix est désormais entendue et respectée à travers le monde concernant les crimes de génocide commis par l'ennemi sioniste à l'encontre du peuple palestinien.

Dans ce contexte, le Chef de l'État a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à recouvrer l'ensemble de ses droits et à établir son État indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble du territoire palestinien, avec pour Al-Qods pour capitale