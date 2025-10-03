Maroc: Botola Pro D1 - La RSB et l'ASFAR accrochées

La Renaissance de Berkane a fait match nul à domicile face à l'Union de Yacoub El Mansour (3 - 3), mercredi pour le compte de la troisième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Oussama Lamlioui (3e, 38e) et Mounir Chouiar (6e) ont inscrit les buts des Oranges, alors que Zakaria Fati (9e, 58e) et Jalal Eddine El Khfyef (66e) ont marqué pour le club rbati.

Après ce résultat, la RSB rejoint le peloton de tête (7 pts), composé également du Raja de Casablanca, du Maghreb de Fès et du Wydad de Casablanca. L'Union de Yacoub El Mansour, elle, partage la 11e place (2 pts) avec le Difaa d'El Jadida.

L'AS FAR n'a pas été en reste après avoir été accrochée au stade olympique à Rabat par l'Ittihad de Tanger.

Le club du Détroit a ouvert le score dès la 3è minute par le biais de Haitam El-Bahja (3e), alors que Rabiaa Hrimat (55e) a égalisé pour les Militaires.

Après ce match nul, l'AS FAR rejoint le COD Meknès et l'Olympic de Safi à la cinquième place (5 pts), alors que l'IRT partage la neuvième place (3 pts) avec l'Union de Touarga.

Quant à l'OCS, il s'est imposé à domicile sur le Hassania d'Agadir par 1 but à 0. Le but de la victoire du club mesfioui a été inscrit par Salaheddine Rahouli à la 63e minute de jeu.