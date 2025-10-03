La séance de la Commission des secteurs sociaux tenue mercredi 1er octobre à la Chambre des représentants a révélé toute la gravité de la situation sanitaire au Maroc. Face au ministre de la Santé et de la Protection sociale, le député ittihadi El Hassan Lachguar, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie, a livré une intervention marquée par la lucidité, la fermeté et une profonde préoccupation pour l'avenir de la santé publique dans notre pays. El Hassan Lachguar

Les Marocains ressentent parfois une forme d'abandon, voire de chantage implicite, face aux carences du système sanitaire

Dès l'entame de son discours, le parlementaire a dressé un constat sans détour : le système sanitaire traverse une phase de transition critique où les réformes, bien qu'ambitieuses et nécessaires, ne produiront pas d'effets tangibles avant 2029 ou 2030. Or, a-t-il martelé, «le citoyen marocain ne peut attendre l'achèvement des infrastructures, ni la formation de nouvelles générations de médecins pour voir son droit fondamental à la santé garanti». Par ces mots, El Hassan Lachguar a replacé le débat là où il doit être : sur le terrain des urgences sociales immédiates, loin des promesses différées et des visions abstraites.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le député a mis en lumière les failles persistantes de l'offre de soins, soulignant des déséquilibres profonds en matière d'équipements, de ressources humaines et d'organisation. Pour illustrer son propos, il a pris l'exemple criant de Rabat, capitale politique du pays, où la fermeture de l'hôpital Ibn Sina a fait basculer une partie du système hospitalier dans la saturation, provoquant une pression insoutenable sur l'hôpital Moulay Youssef. Cette situation, a-t-il déploré, se déroule en l'absence d'un plan de transition clair, capable d'assurer la continuité du service public hospitalier et de préserver la confiance des citoyens. Le gouvernement a choisi la rupture au lieu d'assurer la continuité, et cela freine l'élan de la réforme, dixit El Hassan Lachguar

La question de la capacité de l'Etat à faire fonctionner les nouveaux établissements hospitaliers a été posée avec insistance. El Hassan Lachguar a interrogé le ministre sur les moyens financiers alloués au futur CHU de Rabat et sur la disponibilité des effectifs médicaux nécessaires pour le mettre en marche, sans que cela ne compromette le fonctionnement des autres structures. Le parlementaire a averti contre le sentiment croissant chez les Marocains d'être livrés à une forme de «chantage implicite», où l'accès à la santé publique semble conditionné à des sacrifices insupportables. Pour lui, l'Etat ne peut se soustraire à son devoir de garantir la permanence et la qualité du service hospitalier public, qui constitue l'un des piliers du contrat social.

Au coeur de son intervention, Lachguar n'a pas hésité à critiquer frontalement la présentation du ministre de la Santé. Selon lui, celle-ci n'a apporté ni réponses solides ni mesures urgentes à même de calmer les protestations sociales grandissantes autour de la réforme du secteur. Il a reproché à l'exécutif de s'être enfermé dans une logique de rupture, au lieu d'assurer une continuité des politiques publiques, et de négliger ainsi la construction progressive et cumulative des réformes qui, seules, garantissent leur succès.

Pour le parlementaire socialiste, la clé réside dans la valorisation des ressources humaines. Le personnel médical et paramédical doit être au centre du chantier de la réforme, pleinement associé à toutes ses étapes, avec une amélioration réelle de son parcours professionnel et une reconnaissance de son rôle décisif. Car sans des médecins et des infirmiers motivés, qualifiés et respectés, les plus belles infrastructures resteront des coquilles vides incapables de répondre aux besoins vitaux de la population.

El Hassan Lachguar a enfin conclu son intervention sur une note d'engagement et d'espérance, rappelant que les Marocains, dans leur ensemble, adhèrent sans réserve au chantier stratégique lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de protection sociale et de généralisation de la couverture médicale. Il a appelé à une mobilisation collective, de l'ensemble des acteurs politiques, institutionnels et professionnels, afin d'assurer le succès de cette transformation historique. Car au-delà des clivages partisans, c'est la dignité du citoyen et la crédibilité de l'Etat qui sont en jeu.

Ainsi s'est exprimée, avec force et conviction, la voix d'un député profondément ancré dans les valeurs de l'Union socialiste des forces populaires, déterminé à défendre la santé publique comme un droit fondamental, non comme une promesse reportée à un avenir lointain. L'intervention d'El Hassan Lachguar, claire et percutante, restera comme un signal d'alerte et une exigence de responsabilité, dans un contexte où la réforme de la santé se confond avec l'avenir même du modèle social marocain.