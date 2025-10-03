Sénégal: Régulation des médias - Le CNRA opte pour la fermeté

Mamadou Oumar Ndiaye, président du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), a annoncé un tournant décisif dans la politique de régulation des médias au Sénégal. S'exprimant hier, jeudi 2 octobre lors d'un atelier réunissant des rédacteurs en chef et responsables de programmes audiovisuels, il a déclaré l'instauration d'une politique de « tolérance zéro » face aux écarts constatés dans le paysage médiatique.

Cette démarche vise à préserver les fondements essentiels de la société sénégalaise. Le CNRA entend veiller au strict respect de valeurs telles que la vie privée, l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la diversité culturelle, la cohésion religieuse et les bonnes moeurs. « Plus aucune déviation ne sera acceptée. La rigueur s'impose désormais », a affirmé M. Ndiaye, précisant que « les textes en vigueur couvrent également la protection des institutions et des différentes formes de diversité. »

Toutefois, « avant toute mesure répressive, l'autorité de régulation mise sur une approche pédagogique. Un avertissement global sera d'abord adressé aux médias, dans l'espoir d'éviter des sanctions plus lourdes, a expliqué le président du CNRA.

Il a également dénoncé les pratiques irresponsables de certains professionnels des médias, qualifiés de « francs-tireurs », qu'il accuse de nuire à la crédibilité d'une presse sénégalaise longtemps considérée comme exemplaire en Afrique francophone.

Par ailleurs, le CNRA tire la sonnette d'alarme concernant certaines dérives observées dans les zones frontalières, notamment à Kédougou et Tambacounda. Ces dérapages médiatiques pourraient, selon M. Ndiaye, « favoriser l'implantation de groupes djihadistes. » Il a également mis en lumière le manque de moyens humains et techniques dans ces régions, entravant la surveillance effective des contenus diffusés.

Pour y remédier, il plaide en faveur du renforcement des ressources et du déploiement de relais régionaux, s'inspirant des dispositifs de contrôle déjà en place dans d'autres pays du continent.